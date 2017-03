Căng thẳng nội bộ tại Chelsea tiếp tục leo thang

Dù không hề hài lòng chút nào về sự "chuyên quyền" của giới chóp bu (mà ở đây là đích danh chủ tịch Roman Abramovich) và từng phải thốt lên cay đắng: "Ở Chelsea, tôi không hề được trao nhiều quyền lực như Sir Alex tại MU) nhưng Ancelotti tuyên bố vẫn sẽ bám trụ ở Chelsea. Chỉ có những kết quả trên sân cỏ mới là nhân tố quyết định đến tương lai của ông chứ không phải các câu chuyện "bên lề". Tuy nhiên, đó chỉ là lời nói bên ngoài còn bên trong, đang tồn tại âm ỉ một cơn sóng ngầm có thể bộc phát bất cứ lúc nào.

Ancelotti đang "mệt mỏi" ở Chelsea?

Thực ra, Ancelotti đã phần nào bày tỏ thiện chí bằng việc chấp nhận vô điều kiện mọi phán quyết của ban lãnh đạo mà không kêu ca, phàn nàn quá gay gắt. Song có vẻ, những nhà quản lý lại cứ thích làm căng như thể họ đòi Ancelotti sự phục tùng và cam chịu ở mức độ cao hơn nữa. Cụ thể, ông chủ Roman Abramovich, chủ tịch Bruce Buck lẫn giám đốc điều hành, Ron Gourlay đều tỏ vẻ không thích thú trước những phát biểu của Ancenlotti xung quanh vụ sa thải Ray Wilkins (dù về cơ bản, Ancelotti nói không sai và cũng khá nhẹ nhàng). Họ yêu cầu chiến lược gia người Italia không được phát ngôn nữa và hãy tập trung vào công việc chuyên môn. Ngoài ra, Chelsea cần phải lấy lại ngay tinh thần và sự hưng phấn chứ không có chuyện phục hồi từng bước.

Bên cạnh đó, có vẻ đội bóng sẽ không cấp tiền cho Ancelotti mua sắm trong tháng 1 với lý do: đội hình đã ổn định và biết đâu đấy, Carletto lại mang về những bản hợp đồng "phí phạm" nữa như trường hợp của tiền vệ người Brazil, Ramires. Vì thế, có cơ sở để tin rằng rốt cục trong mắt Abramovich, vị thế của Ancelotti vẫn khá tầm thường dù cho ông đã mang về cho đội bóng thành London thành công vang dội (cú đúp danh hiệu trong nước) ngay trong năm đầu tiên dẫn dắt. Vị tỷ phú người Nga chưa bao giờ chịu từ bỏ sở thích kiểm soát và khống chế đội bóng theo ý muốn chủ quan của một con người không thông thạo nhiều về môn Thể thao Vua mặc cho ông vẫn khao khát nhìn thấy Chelsea bước lên ngôi vị cao nhất ở đấu trường châu Âu.

Ancelotti rất được các học trò yêu mến nhưng nhiều ngôi sao của The Blues bắt đầu cảm thấy lo lắng cho ông thầy đáng kính. Họ sợ rằng, chiếc ghế của Carletto đã lung lay đi ít nhiều do dám "đụng chạm" đến tầng lớp trên và chỉ cần tác động thêm vài cái nữa là nó sẽ đổ sập. Tất nhiên, nếu bảo Ancelotti vì khó chịu sẽ ra đi ngay vào thời điểm này e rằng hơi sớm bởi ông thuộc tuýp người trầm tính, biết chịu đựng chứ không bùng nổ và nóng nẩy như Jose Mourinho (cũng rời khỏi Stamford Bridge do không hài lòng với ban lãnh đạo). Hơn thế nữa, chiến lược gia người Italia vẫn muốn khẳng định mình bằng cách đưa Chelsea vượt qua khó khăn chứ không lựa chọn cách trốn chạy như một kẻ thất bại. Song trong trường hợp thất bại (ít nhất, The Blues phải "sống sót" an toàn từ giờ đến năm mới 2011) thì chắc chắn Ancelotti nên tính đến chuyện gói gém đồ đạc rời khỏi Stamford Bridge.

Theo Bảo Phương (Bongda24h)