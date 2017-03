Cảnh sát lên kế hoạch bảo vệ Rooney

Mới đây, các CĐV của CLB chủ sân Goodison Park đã gửi tới Rooney lời cảnh báo rằng họ đã chuẩn bị một màn chào đón kinh hoàng nhất từ trước tới nay dành cho “Gã Shrek”. Các fan hâm mộ Everton vẫn chưa thôi cay cú việc Wayne rời bỏ CLB để chạy theo tiếng gọi từ Nhà hát của những giấc mơ năm 2004. Đặc biệt, khi mối quan hệ ngoài luồng giữa tiền đạo này và gái làng chơi bị báo chí đào xới ầm ĩ trong những ngày vừa qua càng khiến cho CĐV Everton có lý do để ghét bỏ Wazza. Chuẩn bị cho sự trở về của Wayne, các CĐV Everton đã có những phát biểu hết sức hằn học dành cho tiền đạo tuyển Anh : “Tôi vẫn chưa thể tha thứ cho sự phản bội của Rooney, và tôi chắc rằng mãi mãi cũng sẽ không thể tha thứ cho anh ta được”. Một CĐV khác nói: “Wayne sẽ được hưởng một đêm ác mộng tại nơi đây”. Trước những phản ứng có phần quá khích của NMH, cảnh sát vùng Merseyside đã buộc phải nhảy vào cuộc. Đại diện phía cảnh sát khẳng định, họ đã chuẩn bị đầy đủ các phương án tác chiến nhằm bảo vệ sự an toàn cho lần trở lại sân Goodison Park này của Rooney. “Chúng tôi đã trao đổi cụ thể về nguy cơ gây rối từ các CĐV Everton tới tham dự trận đấu giữa 2 CLB với các nhân viên an ninh và BLĐ sân Goodison Park. Chúng tôi xếp trận đấu này vào danh sách có nguy cơ bất ổn cao nhất, vì vậy trong trường hợp cần thiết, cảnh sát sẽ dùng những biện pháp rất mạnh tay để đảm bảo an ninh”. Trong khi đó, người đại diện Hội các fan hâm mộ trung thành của Everton hi vọng mọi người bình tĩnh hơn và quên đi chuyện xưa: “Chúng tôi kêu gọi toàn thể CĐV hãy luôn luôn đứng sau và cổ vũ hết mình cho những cầu thủ hiện tại đang chơi bóng và cống hiến cho CLB, chứ không nên dành sự thù hằn cho một cá nhân đã rời khỏi Goodison Park một thời gian dài”. Theo Nhật Minh (Sohoa)