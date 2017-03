“Cánh tay phải” của Sir Alex muốn trở về cứu David Moyes

Đối với nhiều CĐV M.U, việc HLV Rene Meulensteen rời Old Trafford là một mất mát to lớn đối với đội bóng. Được đánh giá là một trong những HLV tấn công xuất sắc nhất châu Âu, ông Meulensteen đã có công lớn dưới “triều đại” của Sir Alex Ferguson, đưa những cái tên như Cristiano Ronaldo, Carlos Tevez, Wayne Rooney hay Robin Van Persie đến đỉnh cao phong độ.

Đã có khá nhiều lý do được M.U cũng như bản thân ông Rene Meulensteen đưa ra để lý giải cho sự ra đi này, và cả hai bên đều khẳng định rằng bản thân vị HLV người Hà Lan muốn ra đi. Tuy vậy, báo chí Anh đánh giá rằng ông Meulensteen đã không còn được trọng dụng như trước, nhất là khi David Moyes đưa về M.U hai cận thần của mình, Steve Round và Phil Neville.





Tất nhiên, so về trình độ và kinh nghiệm huấn luyện thì hai cái tên nói trên khó lòng so được với một HLV đẳng cấp thế giới như Rene Meulensteen, và khi David Moyes gặp khó khăn trong việc chèo lái con thuyền M.U, BLĐ đội bóng đã nhanh chóng tìm cách nối lại liên lạc với ông Meulensteen.





Và thật may cho M.U, dường như HLV người Hà Lan vẫn còn rất nặng tình với đội bóng. Sau một thời gian ngắn không thành công ở Anzhi, nay ông Meulensteen đang thất nghiệp, và trong một cuộc phỏng vấn gần đây do Voetbal International tổ chức, ông đã tiết lộ rằng rất có thể ông sẽ về lại sân Old Trafford.





“Trở về United à, tại sao không?” Ông đã trả lời như vậy khi được đặt câu hỏi liên quan tới việc quay lại M.U để trợ giúp David Moyes.

Theo Hoài An (Bongdaso)