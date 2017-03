Cantona bất ngờ trở lại với bóng đá chuyên nghiệp

Huyền thoại Eric Cantona. (Nguồn: Getty Images)

Tuy nhiên, cựu tiền vệ Cantona trở lại với bóng đá không phải để thi đấu mà sẽ làm Giám đốc thể thao của câu lạc bộ New York Cosmos, Mỹ.



Trong bài phát biểu trước giới truyền thông, huyền thoại một thời của đội chủ sân Old Trafford cho biết: "Tôi cảm thấy rất hạnh phúc và tự hào khi mình gia nhập một đội bóng như New York Cosmos. Đây thực sự là điều tuyệt vời đối với tôi."



"New York Cosmos là một đội bóng mạnh và có lịch sự hào hùng và luôn thể hiện một thứ bóng đá đẹp mắt," cựu tiền vệ Eric Cantona cho biết thêm.



Thông tin trên cũng đã được Chủ tịch câu lạc bộ New York Cosmos xác nhận khi cho biết Eric Cantona sẽ chính thức nhậm chức tại đội bóng trong thời gian sắp tới./.