Carlo Ancelotti: Tôi ngưỡng mộ Alex Ferguson

Trận thư hùng Chelsea-Man Utd không chỉ mang ý nghĩa lớn trong cuộc đua tới chức VĐ Premier League của cả hai bên, mà đối với riêng chiến lược gia gạo cội Ferguson, nó còn là một cột mốc vinh quang và hào hùng, đánh dấu triều đại ngự trị tồn tại lâu đời nhất trong số tất cả những chiến lược gia đã từng gắn bó với Nhà hát. Mặc dù sẽ là những kẻ đối địch của nhau trên sân cỏ, nhưng vị thuyền trưởng The Blues cũng không thể phủ nhận thành tích đáng ngưỡng mộ mà người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến của mình đã làm được trong sự nghiệp cầm quân. “Alex Ferguson gắn bó với Man Utd không chỉ với tư cách là một huấn luyện viên, mà dường như Old Trafford là nhà của ông ấy vậy. Fergie là mẫu người luôn tràn đầy nhiệt huyết và tình yêu dành cho bóng đá. Ferguson chính là tấm gương tuyệt vời để những chiến lược gia khác noi theo. Tôi cũng muốn làm được như ông ấy, nhưng quãng thời gian hơn 24 năm quả là đáng ngưỡng mộ. Tôi e rằng sẽ không một người nào có thể phá vỡ được cột mốc ấy của Alex”. Chia sẻ thêm về tương lai của mình, chiến lược gia người Italia cho biết: “Tôi sẽ không đi đâu hết. Nếu là ông chủ của một đội bóng, tôi sẽ không bao giờ đánh giá mọi việc chỉ thông qua kết quả trận đấu. Như Wenger chẳng hạn. Arsenal đã trắng tay 5 năm liền nhưng BLĐ cùng các CĐV vẫn dành cho ông ấy sự ủng hộ và hậu thuẫn cần thiết. Tôi hi vọng ngài Abramovich cũng có cùng quan điểm như vậy”. Cuối tuần này, HLV Ancelotti đã có thể chào đón sự trở lại của tiền vệ Frank Lampard. Người không phổi đã lấy lậi được thể trạng tốt nhất và sẽ ra sân ngay trong đội hình xuất phát. Vị thuyền trưởng The Blues cũng đồng thời khẳng định, nếu trận đấu này có penalty cho Chelsea, thì đội phó của Chelsea sẽ là người thực hiện. Các nhà ĐKVĐ đang xếp thứ 4 trên BXH, kém Quỷ đỏ 3 điểm và thi đấu nhiều hơn một trận. Tuy nhiên, đã 8 năm nay, Stamford Bridge chưa bao giờ là mảnh đất lành dành cho thầy trò HLV Alex Ferguson. Theo Nhật Minh (Bongdaso)