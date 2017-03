Carlo Ancelotti – Xuất sắc nhất tháng Tư

Chelsea đã mở đầu tháng Tư bằng trận hòa 1-1 với Stoke. Tuy nhiên sau đó The Blues đã hồi sinh mạnh mẽ. Ngay sau trận hòa đáng thất vọng trước Stoke, Chelsea đã vùng dậy mạnh mẽ. The Blues đã trải qua chuỗi trận rất ấn tượng với 5 chiến thắng liên tiếp, trong đó có 3 chiến thắng liên tiếp trên sân nhà Stamford Bridge. Với 16 điểm giành được trên 18 điểm tối đa, Chelsea đã phục hồi hy vọng giành chức VĐ Premier League một cách thần kì. Thành tích vô cùng ấn tượng này của The Blues có công rất lớn của Carlo Ancelotti. Đó là lí do vì sao chiến lược gia người Italia được chọn là HLV xuất sắc nhất tháng Tư. Đây là lần thứ 4 Carlo Ancelotti đoạt được danh hiệu cá nhân cao quý này trong sự nghiệp của ông ở Premier League. Đây là lần thứ 3 ở mùa giải năm nay cựu HLV AC Milan được vinh danh. Trong khi đó, Osaze Odemwingie của Wes Brom đã đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất tháng Tư. Ở 5 trận đã đấu thuộc tháng Tư, chân sút người Nigeria này đã chọc thủng lưới đối phương 4 lần và mang về 2 quả penalty cho đội nhà. Theo Xuân Hà (Bongdaso)