Carlos Tevez: Chán đời, về quê... là về luôn!

Hồ sơ "tiền án" của Carlos Tevez



Tháng 5/2003

Từ chối dự giải U-20 Thế giới cùng đội Argentina, vận lý do là bận đá cho Boca Juniors. Nhưng đến lúc giải khởi tranh, Tevez lại đột ngột bỏ đội đi… nghỉ mát ở Brazil cùng một người mẫu, khi vợ anh đang mang thai đứa con đầu lòng



Tháng 1/2009

Khi còn khoác áo Man United, Tevez đã chỉ trích đội chủ sân Old Trafford đối xử với anh chẳng khác nào “người dưng nước lã”, rồi vùng vằng đòi ra đi ngay mùa Hè. Sáu tháng sau, anh chuyển sang Manchester City, và lập tức quay ra chỉ trích Sir Alex và đồng đội cũ Gary Neville, sau khi bị anh này giơ “ngón tay thối” trong trận derby thành Manchester



Tháng 12/2010

Carlos Tevez giận dữ với HLV Roberto Mancini sau khi bị thay ra trong chiến thắng 1-0 trước Bolton. Tiền đạo người Argentina thậm chí đã suýt tẩn cả ông thầy, nếu không được can ngăn kịp thời.



Tháng 5/2011

Vài ngày sau khi HLV Mancini tuyên bố Tevez sẽ ở lại sân Etihad. Tiền đạo này đã đăng đàn phủ nhận tất cả. Tevez tuyên bố rất thích bầu không khí ở Man City nhưng giờ anh đã hết khát khao và muốn tìm đến môi trường mới.



Tháng 9/2011

Tevez bị phạt 2 tuần lương, tương đương 400.000 bảng vì tội từ chối vào sân khởi động trong chuyến làm khách với Bayern ở Champions League năm nay.