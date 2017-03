Carlos Tevez "dọa" có thể treo giày bất cứ lúc nào

Có được phong độ tốt và là một trong những ngôi sao sáng nhất của Man xanh kể từ đầu mùa giải, nhưng cũng chính cường độ thi đấu dày đặc cùng sức ép quá lớn từ các trận đấu khiến cho Tevez cảm thấy mệt mỏi. Phát biểu với báo giới, chân sút người Argentina chia sẻ tâm sự của mình: “Tôi đã phải chơi hầu hết các trận đấu của Man City kể từ khi mùa giải mới khởi tranh. Đó là còn chưa kể đến nhiệm vụ ở tuyển Quốc gia. Cơ thể tôi đã bắt đầu lên tiếng rồi. Tôi quả thực cảm thấy mệt mỏi”. Tiền đạo 26 tuổi cũng thừa nhận, anh không còn nhiều động lực và nhiệt huyết thi đấu như xưa: “Tôi bắt đầu chơi bóng từ khi còn rất trẻ. Tôi đã rất hăng hái và thậm chí là chiến đấu hết mình. Nhưng giờ đây tôi không còn cái cảm giác đam mê như xưa nữa. Tôi đã già rồi, và đã bắt đầu nghĩ đến một vài kế hoạch trong tương lai”. “Không chỉ đơn thuần là chia tay đội tuyển Quốc gia, tôi đã nghĩ tới chuyện chấm dứt hoàn toàn sư nghiệp thi đấu của mình. Nhưng cho đến thời điểm này, tôi cũng không chắc rằng khi nào mình sẽ quyết định treo giày. Có thể là một tháng, một năm, ba năm hoặc năm năm nữa. Chỉ duy có một điều chắc chắn, ý muốn xa rời sân cỏ luôn thường trực trong tôi”. Kết thúc buổi trả lời phỏng vấn Tevez khiến cho NHM và BLĐ Man xanh không thể không cảm thấy bất an với tuyên bố: “Có thể trong một ngày không xa, tỉnh dậy sau một giấc ngủ say, tôi sẽ chính thức quyết định kết thúc sự nghiệp của mình”. Tuần trước, giữa tiền đạo đội trưởng của The Citizens và ông thầy Mancini đã xảy ra tranh cãi nảy nữa trong trận đấu Man City gặp Newcastle. Chiến lược gia người Italia sau đó đã đăng đàn khẳng định, mọi chuyện giữa hai thầy trò đã được dàn xếp ổn thoả. Trong khi đó, phía ngôi sao bóng đá xứ Tango chưa hề có bất kì lời phản hồi hay bình luận nào về vụ việc. Đây cũng không phải là lần đầu tiên chân sút 26 tuổi lấp lửng về khả năng giã từ sân cỏ của mình. Trong lần trả lời phỏng vấn báo giới sau chiến thắng tưng bừng 4-1 của Argentina trước ĐKVĐ TG Tây Ban Nha hồi tháng trước, Carlos Tevez cũng đã từng đề cập đến ý định chia tay ĐTQG. Theo Nhật Minh (Bongdaso)