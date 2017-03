Carlos Tevez tiếp tục bị cấm thi đấu thêm 4 tuần?

The Citizens đã hoàn tất cuộc điều tra về vụ việc tiền đạo Carlos Tevez từ chối vào sân thay người ở trận thua 0-2 của Man City trước Bayern Munich tại vòng bảng Champions League. Theo nguồn tin từ tờ The Sun, có vẻ như ban lãnh đạo The Citizens đã không tìm ra chứng cứ cho thấy Tevez trực tiếp từ chối việc ra sân thi đấu. Tuy nhiên, Man City cho rằng tiền đạo người Argentina đã có những động thái cho thấy anh không muốn khởi động để chuẩn bị vào sân thay người. Trước đó, Tevez đã bị Man City phạt cấm thi đấu và tập luyện cùng CLB trong 2 tuần. Theo kế hoạch từ trước, án phạt của Tevez đã kết thúc và anh có thể trở lại tập luyện cùng The Citizens vào ngày mai. Mặc dù vậy nửa xanh thành Manchester có vẻ như đang muốn trừng phạt cầu thủ này nặng tay hơn. Cụ thể, theo The Sun đưa tin, Man City đang chuẩn bị gửi thông báo lên ban tổ chức Premier League về việc cấm Tevez tập luyện và thi đấu thêm 4 tuần nữa và phạt số tiền tổng cộng lên tới 1,5 triệu bảng tương đương 6 tuần lương. Ngoài việc phạt cấm thi đấu và phạt tiền Tevez, đội chủ sân Etihad được cho là cũng đang lên kế hoạch bán tống bán tháo tiền đạo này ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới. Tuy nhiên, để làm được điều đó The Citizens sẽ phải giám giá bán Tevez so với số tiền 50 triệu bảng CLB này đã từng “hét giá” cho cựu tiền đạo Man Utd ở mùa Hè vừa rồi. Theo Đăng Khôi (Bongdaso)