Carlos Tevez: Vụ Rooney thứ hai?

Tevez chỉ mới đến Man City 1 năm rưỡi về trước và thời hạn hợp đồng còn đến 3 năm rưỡi. Nhưng đây là thời điểm mà Man City cần Tevez hơn bao giờ hết khi họ muốn kết thúc mùa giải với vị trí trong tốp 4 và giành vé dự Champions League. Thứ nhất, Tevez là chân sút số 1 của đội bóng trong 2 mùa qua và dù vừa giành chiến thắng tưng bừng trước West Ham mà không cần Tevez (treo giò), Man City vẫn được xem là đội-bóng-một-người. Thứ hai, Man City đã lên kế hoạch đẩy Adebayor và Santa Cruz ra khỏi đội bóng ở kỳ chuyển nhượng tháng Giêng tới. Mất nốt Tevez, Man City chỉ còn 2 tiền đạo mà thôi (Balotelli và Jo). Họ có thể vung tiền để mua người mới, nhưng thử hỏi ở mùa Đông, đào đâu ra một chân sút đẳng cấp ngang hàng Tevez?



Vụ Rooney được giải quyết chóng vánh nhờ sự can thiệp của Sir Alex Ferguson. Một cú điện thoại sang Mỹ cho giới chủ là xong. Vụ Tevez thì phức tạp hơn bởi những mâu thuẫn cá nhân. Dù khẳng định không có vấn đề gì với Mancini, Tevez đã "bật" HLV người Italia trong phòng thay đồ (giữa trận gặp Newcastle) lẫn bên đường pitch (trận gặp Bolton cách đây hơn 1 tuần). Ở thông báo vừa được đưa ra, Tevez nói thẳng quan hệ giữa anh và Giám đốc điều hành Garry Cook là không thể hàn gắn. Khi HLV lẫn GĐĐH không thể giải quyết, ai sẽ thuyết phục Tevez ở lại? Có lẽ, chỉ còn ông chủ Sheikh Mansour mà thôi. Một bản hợp đồng mới, với mức lương kỷ lục thế giới (chắc chắn không thể kém hơn Yaya Toure, đang nhận 200 nghìn bảng/tuần) là điều kiện cần. Nhưng điều kiện đủ là ông chủ phải đẩy Garry Cook ra đường (một ngày nào đó có thể là Mancini). Nếu được ông chủ ủng hộ, Tevez coi như được trao quyền lực cực kỳ khủng khiếp, không đơn thuần chỉ là thủ lĩnh trên sân cỏ.



Tevez không hề nói dối khi cho rằng nếu ra đi thì lý do không phải vì tiền. Làm sao có thể ra đi vì tiền khi tiền đạo người Argentina đang khoác áo đội bóng giàu nhất thế giới? Nhưng trong trường hợp ở lại, như vụ Rooney, thì đúng là vì tiền.Tevez nhiều lần thổ lộ rằng mình đang cảm thấy mệt mỏi, chán nản, chán cuộc sống ở Anh, chán những kỳ lễ Giáng sinh phải xa nhà và khát khao được ở gần gia đình. Vì rào cản ngôn ngữ, gia đình của Tevez không đến Manchester mà ở lại Buenos Aires. Bởi vậy mới có tin đồn Tevez sẵn sàng trở về quê hương, sẵn sàng nhận mức lương "bình dân" để được ở gần với gia đình. Tuy vậy, trong thông báo giải thích lý do đòi ra đi, Tevez lại không hề nhắc đến vấn đề gia đình.Cùng thời điểm Tevez nộp đơn xin ra đi, trong cuộc họp báo trước trận gặp Tottenham, HLV Carlo Ancelotti của Chelsea tiết lộ rằng ông chủ Abramovich sẵn sàng chi tiền nhiều để bổ sung lực lượng ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Trong trường hợp tiếp tục gắn bó với Premier League, Chelsea chắc chắn là đích đến duy nhất của Tevez. Chắc chắn anh không thể trở lại M.U sau khi công khai chỉ trích Sir Alex. Liverpool và Arsenal giữ chân ngôi sao còn chưa được chứ đừng nói chi ra tầm 30 triệu bảng để mua Tevez. Chelsea đang ở quá trình chuyển gia thế hệ khi phần lớn cầu thủ đã gần hoặc hơn 30 tuổi. Nhưng khi đặt lên bàn cân, Chelsea hiện tại chẳng hơn gì Man City. Trên BXH Premier League hiện tại, Man City đang hơn Chelsea 1 điểm và trong tương lai gần, Man City hứa hẹn sẽ vượt xa Chelsea. Ở khía cạnh tài chính, Chelsea đang kém xa Man City. Tevez đang nhận mức lương 160 nghìn bảng/tuần, ngang bằng với kỷ lục của Chelsea (do Terry nắm giữ).Real Madrid đang được nhắc đến nhiều nhất. Tiền - Real cũng không thiếu. Tầm - Real cao hơn hẳn. Tiếng - gia đình Tevez có thể chuyển đến Madrid vì nói cùng tiếng Tây Ban Nha. Đích đến quá lý tưởng cho Tevez?