Carrick rời sân Old Trafford, gia nhập Aston Villa?

Tiền vệ Michael Carrick. (Nguồn: Reuters)





Theo Đỗ Huy (Vietnam+)



Chủ tịch của câu lạc bộ Randy Lerner cho hay, đây là thời điểm thích hợp nhất để Aston Villa quyết định tung tiền ra để chiêu mộ những cầu thủ có nhiều kinh nghiệm nhằm giúp đội bóng giành chiến thắng và cải thiện thứ hạng trên bảng xếp hạng.Chính vì thế, ban lãnh động Aston Villa đã quyết định "phá két" khi quyết định bỏ ra gần 30 triệu bảng (chi thêm 10 triệu bảng cùng với 17 triệu bảng từ tiền bán tiền vệ Jame Milner trong mùa Hè vừa qua) để cấp cho huấn luyện viên Houllier "tuyển quân."Hiện tại, chiến lược gia người Pháp cũng đang nhắm đến ba hoặc bốn cầu thủ có chất lượng đang chơi ở Anh và muốn có ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông diễn ra vào tháng Giêng tới như Santa Cruz của Man City và cả MacGugan của Nottingham Forest, nhưng đáng chú ý nhất trong danh sách mà Houllier đề ra chính là Carrick của Manchester United.Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên Aston Villa muốn có tiền vệ của Manchester United. Trước đó, ban lãnh đạo câu lạc bộ cũng đã cân nhắc chiêu mộ tiền vệ này, nhằm thế vào khoảng trống tuyến giữa do các trụ cột Gareth Barry và James Milner ra đi. Tuy nhiên, "Quỷ đỏ" cuối cùng vẫn quyết định giữ chân anh do chưa tìm được người thay thế.Nhưng mọi chuyện giờ có thể đã khác, bởi chấn thương liên miên và sự sa sút phong độ khiến Carrick không còn là lựa chọn hàng đầu cho một suất đá chính ở trung tâm hàng tiền vệ của Manchester United. Và bản thân đội chủ sân Old Trafford cũng đã từng đưa anh vào danh sách cần "thanh lý."Thế nên, nếu Aston Villa đưa ra mức giá hợp lý thì không loại trừ khả năng Manchester United sẽ đồng ý để Michael Carrick ra đi ngay khi thị trường chuyển nhượng mùa Đông chính thức mở cửa. Nếu điều đó xảy ra, việc Carrick sẽ phải nói lời chia tay Old Trafford là không thể tránh khỏi.Bên cạnh việc chi tiền chiêu mộ những cầu thủ có chất lượng, Aston Villa cũng rất có thể sẽ bán bớt những cầu thủ như Steve Sidwell, Curtis Davies, John Carew và có thể cả đội trưởng Nigel Reo-Coker để tăng nguồn thu cũng như giảm bớt sự hao hụt quỹ lương của đội bóng./.