Casillas ấn tượng với phương pháp của HLV Mourinho

Sau vinh quang, Casillas đã sẵn sàng cho nhiệm vụ tại CLB- Ảnh Getty

Trở về sau khi Tây Ban Nha đăng quang tại World Cup 2010 chưa được bao lâu nhưng Casillas cho thấy thủ môn số 1 của đội ĐKVĐ thế giời đã sẵn sàng cho mùa giải mới trong màu áo CLB Real Madrid.



Theo lịch ban đầu, những ngôi sao trở về từ Nam Phi sẽ phải có mặt tại CLB vào ngày 9/8 để chuẩn bị cho việc tập luyện trước mùa giải nhưng Mourinho đã thay đổi quyết định và muốn các học trò của mình có mặt trước đó 1 tuần.

Mặc dù vậy nhưng Casillas không hề tỏ ra bực mình bởi quãng thời gian nghỉ ngơi bên người thân bị rút ngắn, trái lại anh còn bày tỏ sự ủng hộ với quyết định của tân thuyền trưởng Real. “Tôi đã nói chuyện với ông ấy đôi lần và tôi thích cách suy nghĩ của ông ấy. Mourinho muốn các cầu thủ trở về và sẵn sàng làm việc. Trở thành nhà vô địch sẽ làm bạn quên đi mọi thứ”, tờ AS đã dẫn lời thủ quân của ĐT Tây Ban Nha.



Tuy nhiên, “Người gác đền” của Real vẫn chưa quên được những cảm giác mà anh đã có được khi lần đầu tiên mang về cho đất nước chiếc cúp vô địch thế giới danh giá. ”Có một cảm giác rất lạ ở Nam Phi. Chúng tôi đã đi xa và chúng tôi đã không biết bầu không khí ở đó có giống ở Tây Ban Nha. Chúng tôi đã trở về và tổ chức lễ ăn mừng tại đây, những gì chúng tôi đã trải qua là không thể nào quên”.



Thủ thành 29 tuổi của "Kền kền trắng" cũng đã đề cập đến "cuộc chiến" với đối thủ truyền kiếp Barcelona vào mùa giải tới nhưng ở một khía cạnh hoàn toàn khác. Anh tin rằng chiến thắng của Tây Ban Nha đã làm cho CĐV của cả hai đội xích lại gần nhau hơn. “Tôi nghĩ chúng tôi đã làm cho người hâm mộ của hai bên phải suy ngẫm. Chẳng hạn, có những CĐV của Real đánh giá cao tài năng của tiền vệ Barcelona, Xavi và những CĐV Catalan lại mê lối chơi cống hiến của hậu vệ Real, Sergio Ramos.”



Hiện tại, Casillas đang tập trung hết sức cho mùa giải sắp tới, dưới sự dẫn dắt của “Người đặc biệt” Mourinho. Cựu thuyền trưởng của Chelsea nhận lời tới sân Bernabeu từ hồi tháng 5 và ông đang bắt đầu đường đi nước bước cho mùa giải mới ở miền đất mới mà ông đang háo hức chinh phục. Theo Mourinho, quyết định của ông không dựa trên mong muốn giành chiến thắng bởi ông đã hoàn toàn hài lòng với những danh hiệu mà mình đã đạt được với tư cách là một HLV. Hai danh hiệu vô địch Champions League và các danh hiệu vô địch tại các giải ngoại hạng Anh, Serie A cũng đủ để người ta biết đến tài cầm quân của HLV người Bồ Đào Nha.



Do vậy, giờ đây điều mà Mourinho mong muốn không phải là việc trở thành nhà vô địch hay không mà là sự trải nghiệm những áp lực, điều mà ông tin sẽ đi kèm với chiếc ghế "nóng" tại sân Bernebau. “Tôi biết rằng nếu tôi từ bỏ bóng đá bây giờ hoặc tôi không trở lại với việc giành thêm nhiều chiến thắng, tôi vẫn sẽ có một lí lịch đáng ghi nhận. Tôi luôn yêu thích áp lực và Real Madrid là một thách thức để đáp ứng yêu cầu của tôi”, tờ AS trích dẫn lời Mourinho.

