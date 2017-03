Câu chuyện bóng đá: Sir Alex “hot” nhờ BBC

Đi tour quảng bá sách

Trường hợp của Sir Alex, sự nổi tiếng và trọng vọng ông đã có thừa nên điều ông cần là tiền bạc (có thể) và sự chu du đến một lĩnh vực mới: thuyết trình sách. Nắm bắt được suy nghĩ của người cha vĩ đại, Jason Ferguson - Giám đốc một công ty đại diện cầu thủ - đã lên kế hoạch cụ thể cho quá trình ra sách của Sir Alex.

Dù đã nghỉ hưu, Sir Alex vẫn rất bận rộn.

2 Trong vụ hợp tác ra sách với nhà xuất bản Hodder & Stoughton, Sir Alex được nhận 2 triệu bảng. Năm 2012, Sir Alex kiếm được 7,6 triệu bảng khi làm HLV của Man United.

Zlatan Ibrahimovic, Wayne Rooney từng ra sách và giới thiệu nó ở các cửa hàng văn phòng phẩm, nơi đã hợp tác với nhà xuất bản để phân phối. Sir Alex khác, một chuyến đi tới 5 địa điểm, kéo dài trong 2 tuần lễ trên 3 đất nước Anh, Scotland và Ireland, đã được bố trí cho ông. Hành trình của Sir Alex sẽ bắt đầu tại Salford vào ngày 28/10, sau đó là ông sẽ tiếp tục tới Glasgow (29/10), London (1/11), Aberdeen (5/11) và kết thúc ở Dublin (8/11).

Hàn lâm và BBC là 2 điều đáng chú ý nhất trong chuyến đi của Sir Alex. Cựu HLV của Man United sẽ giới thiệu sách tới đông đảo công chúng ở những địa điểm tổ chức các sự kiện hàn lâm. Tại Salford sẽ là nhà hát The Lowry, tại Glasgow là nhà hát Clyde Auditorium. Những địa điểm nổi tiếng như Royal Festival Hall, The Music Hall và Convention Centre cũng lần lượt được chọn làm nơi để Sir Alex diễn thuyết giới thiệu sách.

Hai trong số 5 MC của các buổi lễ là bình luận viên thể thao có tiếng của đài BBC. Ngày 28/10, Sir Alex có mặt tại nhà hát The Lowry, Salford với người dẫn chương trình là Dan Walker - gương mặt nổi tiếng trên kênh BBC1. Một ngày sau đó, Sir Alex sẽ xuất hiện tại The Clyde Auditorium, Glasgow và dẫn dắt ông sẽ là biên tập viên Dougie Donnelly của đài BBC Scotland. Đây là dấu hiệu rõ rệt cho thấy sự hàn gắn quan hệ của Sir Alex và hãng thông tấn Anh.

My Autobiography - sự khác biệt

Từ trước tới nay, có rất nhiều sách viết về Sir Alex, chia thành từng giai đoạn. This is the One: Sir Alex Ferguson - The Uncut Story of a Football Genius của Daniel Taylor (2008) là “biên niên sử” chép những chuyện xảy ra trong hai mùa 2005-2006, và 2006-2007. Squeaky Bum Time: The Wit, Wisdom and Hairdryer of Sir Alex Ferguson (2011) là tập hợp những câu phát ngôn nổi tiếng của Sir Alex, Fergie’s Proteges của James Mackie (2010) thì thuật chuyện các học trò của Sir Alex...



Riêng hồi ký, trước đây chỉ có 1 cuốn Sir Alex Ferguson: Managing My Life phát hành năm 1999 ngay sau thời điểm ông cùng Man United giành cú ăn ba lịch sử. Có rất nhiều điều về Sir Alex chưa được phản ánh trong cuốn này và nó được chất chứa để chia sẻ trong cuốn thứ 2. Hơn nữa, trong 7 năm qua, Sir Alex không trả lời phỏng vấn BBC bởi rắc rối liên quan tới con trai Jason. Thế nên, lần mở lời sắp tới của ông rất được chờ đợi.

Nhà báo thể thao nổi tiếng Paul Hayward chính là người chấp bút để giúp Sir Alex tái hiện những câu chuyện “chưa từng tiết lộ” qua con chữ. Cú ném giày dành cho Beckham, xích mích với John Magnier và JP McManus về chú ngựa đua Rock of Gibraltar, mối quan hệ với Wayne Rooney... tất cả sẽ được chia sẻ trong My Autobiography.