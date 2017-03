Câu chuyện sốc về một Cris Ronaldo “ích kỷ”

Tài năng, nổi tiếng và đặc biệt sở hữu tích cách khác “khác biệt”, CR7 luôn là đề tài bàn luận của báo giới. Trong bài viết này, tác giả chỉ xin đề cập đến một phần nhỏ trong tính cách của Cris Ronaldo. Những ai dõi theo sự nghiệp CR7 đều không thể phủ nhận anh là một người ngạo mạn. Chính tính cách ngạo mạn là một phần quan trọng mang tới sự thành công của cầu thủ người Bồ. Vì ngạo mạn, anh luôn tập luyện chăm chỉ để có thể tự cho mình cái quyền ngạo mạn. Vì ngạo mạn và tài năng, CR7 luôn tự tin trên sân bóng. Đôi khi anh có thể thực hiện hỏng một pha bóng vì quá tự tin nhưng đa phần, anh thành công và khiến NHM trái bóng phải tròn mắt thán phục. Trong mặt trái của sự ngạo mạn đã ăn sâu vào tính cách CR7, những người chưa thực sự yêu mến anh cho rằng đó là sự ích kỷ. Song câu chuyện dưới đây được tờ Sillyfootball tiết lộ chắc chắn sẽ khiến nhiều người phải nhìn nhận lại khi cho rằng Cris Ronaldo luôn ích kỷ. Câu chuyện bắt đầu từ một buổi phỏng vấn Cris Ronaldo. “Để có được sự thành công như hiện tại, tôi phải cảm ơn một người bạn cũ, Albert Fantrau. Chúng tôi đã thi đấu cùng nhau trong giải vô địch U18. Khi đó HLV Sporting Lisbon tới gặp chúng tôi và nói: “Trong trận đấu tới, ai ghi bàn nhiều hơn sẽ được nhận vào Sporting””, CR7 tiết lộ. “Chúng tôi đã thắng trận đấu đó 3-0. Tôi đã ghi bàn mở tỷ số còn Albert ghi bàn thắng thứ 2 bằng một pha đánh đầu rất tuyệt. Tuy nhiên, bàn thắng thứ 3 mới thực sự ấn tượng và khiến tôi không bao giờ quên. Albert có tình huống đối mặt với thủ môn. Cậu ấy khéo léo vượt qua. Khi đó tôi đang ở trước Albert. Cậu ấy chỉ cần nhẹ nhàng ghi bàn nhưng lại không làm như vậy. Albert đã chuyền bóng cho tôi ghi bàn. Và tôi được nhận vào Sporting Lisbon”, Cris Ronaldo tiếp. “Sau trận đấu, tôi đã tới và hỏi tại sao Albert lại làm như vậy. Cậu ấy nói: “Bởi vì cậu xuất sắc hơn tôi””, CR7 tiếp tục chia sẻ câu chuyện cảm động về tình bạn. Sau khi nghe câu chuyện do CR7 tiết lộ, các nhà báo đã tới phỏng vấn Albert Fantrau rằng câu chuyện trên liệu có phải là sự thật? Albert đã trả lời rằng mọi chuyện đều đúng. Không may mắn cho cựu cầu thủ này, sự nghiệp bóng đá của anh cũng kết thúc sau sự kiện trên không lâu. Thậm chí tại thời điểm đang trả lời các phóng viên, Albert Fantrau bị thất nghiệp. Bẵng đi một thời gian, báo giới chợt nhận thấy những thay đổi trong cuộc sống của Albert Fantrau. Cầu thủ này không còn sống trong những ngày tháng nghèo khổ mà đang ở trong một căn nhà khang trang và sở hữu chiếc xe đắt tiền. Khi được hỏi phỏng vấn, Albert Fantrau chỉ trả lời ngắn gọn đầy tự hào: “Tất cả là nhờ Cris Ronaldo!”. Trên đây là một câu chuyện cảm động do tờ Sillyfootball đăng tải về chàng tiền vệ luôn bị cho là “ích kỷ” của Real Madrid. Theo Kinh Vân (Bongdaso)