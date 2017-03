Cầu thủ đội Sông Lam Nghệ An bị mất trộm

Hồi 18 giờ ngày 21-4, sau khi thi đấu với đội Gạch Đồng Tâm tại sân vận động Long An, cầu thủ đội bóng đá Sông Lam Nghệ An trở về khách sạn Mỹ Đình (TP Tân An) phát hiện phòng 314, 414 có dấu bị cạy phá ổ khóa.



Kiểm tra tài sản, các cầu thủ cho biết bị trộm lấy 5 ĐTDĐ Iphone 4, một đồng hồ đeo tay đắt tiền, 2 máy tính xách tay cùng một số đồ cá nhân.



Kết quả khám nghiệm ban đầu, xác định kẻ gian đột nhập vào thực hiện.



Chiều 25-4, cơ quan điều tra Công an TP Tân An - Long An cho biết, đến nay vụ mất trộm tài sản của cầu thủ đội Sông Lam Nghệ An vẫn chưa rõ thủ phạm.

Theo H.Minh (NLĐO)