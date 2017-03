Cầu thủ gốc Việt Lee Nguyễn "gặp hạn" trên đất Mỹ

Lee Nguyễn trong màu áo New England Revolutio. (Nguồn: AFP)

Gia nhập New England Revolutio từ đầu tháng 3, Lee Nguyễn chính là cầu thủ duy nhất của câu lạc bộ đã thi đấu đủ cả 30 trận đấu tại MLS kể từ đầu mùa giải.



Tính đến trước khi lên bàn mổ, chân sút có bố là người Việt Nam đã ghi được 5 bàn thắng và có hai đường kiến tạo để đồng đội lập công. Dự kiến, Lee Nguyễn sẽ chỉ trở lại vào đầu năm 2013.



Trong mùa giải vừa qua, Lee Nguyễn cũng đã lập được một siêu phẩm vào lưới của Montreal Impact song tiếc là pha lập công đó của anh đã không thể giúp New England Revolutio tránh khỏi thất bại 1-2.



Hồi tháng 5 vừa qua, Lee Nguyễn có một trận đấu vô cùng xuất sắc khi lập nên cú đúp giúp đội nhà hủy diệt Vancouver Whitecaps 4-1.



Với màn trình diễn tuyệt vời đó, Lee Nguyễn đã vinh dự giành được giải thưởng “Cầu thủ hay nhất tuần” do các phóng viên thể thao ở khu vực Bắc Mỹ bình chọn. Đây là một giải thưởng lớn đối với cá nhân các cầu thủ đang thi đấu tại giải MLS bởi người được vinh danh phải là người có màn trình diễn thực sự xuất sắc nhất so với hàng trăm cầu thủ còn lại.



Sau màn trình diễn đó, Lee Nguyễn đã bày tỏ vẫn nhớ về quãng thời gian sinh sống và chơi bóng tại Việt Nam. "Một ngày gần nhất come back Vietnams là bao nhiêu lâu?I love u,Vietnams!S2@@@@@. — tại Dalas Texas," Lee Nguyễn đã bày tỏ như vậy./.

Theo Lâm Anh (Vietnam+)