Cầu thủ nghiệp dư cao 98 cm mơ dự World Cup

Cầu thủ của Gigantes do Norte nghỉ ngơi sau một buổi tập ở Paragominas, Brazil

Đây không hề là chuyện hài hước. Bởi đội bóng này đã đánh bại hầu hết các đối thủ với đội hình cao gấp đôi họ và đang mơ về một ngày được chơi bóng ở World Cup. Ribeiro, cầu thủ đến từ Paragominas, nói: “Chúng tôi chỉ đơn giản là đem đến cho CĐV những gì họ muốn. Chúng tôi muốn kiểm soát bóng và ghi bàn. Mọi người luôn luôn ngạc nhiên khi chứng kiến sự tiến bộ của chúng tôi”.

Đội bóng với tên mang ý nghĩa “Những gã khổng lồ miền Bắc”, được thành lập vào năm 2006 và trải qua những thành kiến về cơ thể. Dẫu thế, họ vẫn chơi trên sân cỏ có kích thước tiêu chuẩn và sử dụng quả bóng bình thường như bao đối thủ. Chỉ khác, khi làm hàng rào, họ được cho phép trèo lên nhau để tạo nên hàng rào với độ cao nhất định. Quan trọng, kỹ năng của họ rất tốt. HLV của họ, Max, cho rằng hầu hết các cầu thủ trong đội hình đều có thể chơi bóng đỉnh cao nếu họ cao hơn.

“Các tiền đạo, tiền vệ công và hậu vệ đều có kỹ năng tốt. Chúng tôi có cả Vagber Lovem Ronaldo và cả Cafu. Có cầu thủ đã 36 tuổi nhưng sở hữu lá phổi của thanh niên 20. Chúng tôi tập luyện rất nhiều, tập trung vào lối chơi đẹp thiên về giữ bóng. Đây là chiến thuật hợp lý nhất bởi các cầu thủ của tôi khó bắt kịp những đường chuyền dài”, Max, cựu cầu thủ chuyên nghiệp từng chơi bóng cho Tuna Luso Brasileira trước khi giã từ sự nghiệp vì bị gãy chân cách đây 7 năm, cho biết.



"Đặc cách" duy nhất của Gigantes do Norte là khi làm hàng rào

Gigantes do Norte không chỉ mang đến niềm vui cho các CĐV mà thành công của họ là tấm gương để những người lùn trong xã hội cảm thấy bớt mặc cảm. “Đôi lúc bạn nghe CĐV đối thủ nói rằng ‘Ồ không, chúng ta đã để thua những chú lùn’ hay ‘Chúng ta đang tới SVĐ để xem những chú lùn chơi bóng’. Nhưng tôi nói ‘Không, bạn đang xem những chú lùn có thể chơi bóng. The Gigantes do Norte chỉ khác biệt về kích thước cơ thể thôi”.

Cầu thủ thấp nhất trong đội hình chỉ cao chưa đầy 1 mét, chỉ bằng phân nửa tiền đạo Peter Crouch nhưng bây giờ họ là ngôi sao trong những trận đấu có lượng khán giả lên tới 30.000 người. “Cuộc sống của tôi đã thay đổi bởi trước đây tôi từng phải chật vật chống chọi với những thành kiến mỗi khi ra đường. Bây giờ, bất cứ đi đâu, ở đâu, tôi đều nhận được những lời ca tụng. Tôi tự hào khi ở đây những chàng trai này coi tôi như anh em. Tôi hạnh phúc khi tới đây và chơi bóng.

Điều duy nhất những chàng trai này mong chờ là được gặp gỡ những danh thủ của Brazil và mơ về một ngày có thể chơi bóng tại World Cup. Không chỉ trao cho cầu thủ mức lương cơ bản, CLB còn giúp họ hoàn thành khóa học nghề thợ mộc và hàn chì để giúp đỡ họ có công ăn việc làm khi chấm dứt sự nghiệp.

Dẫu thế, khi lứa cầu thủ này treo giày không có nghĩa là thế hệ “Những gã khổng lồ miền Bắc” sẽ chấm dứt. “Rất nhiều cầu thủ có con và họ cũng là người lùn. Vì thế chúng tôi tin rằng họ sẽ là thế hệ cầu thủ mới của Gigantes do Norte. Điều đó thực sự tuyệt vời. Tên của họ sẽ mãi gắn bó cùng chúng tôi”, HLV Max thổ lộ.

Theo K.Đ (TT&VH Online / Daily Mail)