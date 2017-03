Cầu thủ Than Quảng Ninh bị ép ký hợp đồng ngắn hạn

Trong cuộc họp trước trận đấu với CLB Đà Nẵng, lãnh đạo đội bóng một lần nữa yêu cầu các cầu thủ ký lại hợp đồng với thời hạn chỉ còn một nửa. Điều này cũng kéo theo số tiền mà các cầu thủ nhận từ đội bóng giảm hẳn. Không ít cầu thủ phản ứng mạnh với quyết định này nhưng phía lãnh đạo đội bóng không thay đổi quan điểm, thậm chí còn khẳng định rằng nếu không ký hợp đồng mới thì cầu thủ đó sẽ bị thanh lý.

Than Quảng Ninh vẫn đạt thành tích tốt dù vướng hàng loạt vấn đề hậu trường. Ảnh: Đông Huyền.

Một số cầu thủ tìm đến văn phòng luật sư Tâm Đức để xin ý kiến tư vấn, nhưng họ không có trong tay bản hợp đồng với CLB. Các cầu thủ ngỏ ý mượn hợp đồng nhưng đại diện CLB từ chối.

Trong số các cầu thủ đang có vướng mắc hợp đồng với CLB gồm Bật Hiếu, Trọng Nghĩa, Huy Cường, Minh Tuấn, Xuân Hùng, Hoài Nam và Hồng Phong, phần lớn đã thay đổi quan điểm để ký lại hợp đồng với thời hạn chỉ còn một năm. Riêng trường hợp Bật Hiếu vẫn kiên quyết phải đưa vụ việc ra tòa. Hiếu từng khẳng định phải đền bù 2 tỷ cho CLB Thanh Hóa để mua lại hợp đồng từ CLB này.

Tuy nhiên, Giám đốc điều hành CLB Than Quảng Ninh Nguyễn Khắc Tiệp phát biểu: “Chẳng có căn cứ nào cho thấy Hiếu đã đền bù 2 tỷ đồng cho đội bóng cũ để đến với Than Quảng Ninh. Thử hỏi nếu phải đền bù số tiền lớn đến thế trong khi số tiền nhận được trong một mùa giải ở đây ít hơn hẳn, tội gì Hiếu phải làm như vậy? CLB mong muốn Bật Hiếu chia sẻ khó khăn”.

Nếu ký vào bản hợp đồng một năm với Than Quảng Ninh, Bật Hiếu sẽ chỉ được nhận khoảng 1,3 tỷ đồng. Con số này được cho là thấp hơn khoản tiền mà Hiếu bỏ ra để mua lại hợp đồng từ Thanh Hóa. Ngoài ra, cầu thủ này còn phải trả lãi ngân hàng mỗi tháng từ số vay khoảng hơn một tỷ đồng. Theo Bật Hiếu, mức lương ở CLB mới chỉ đủ để trả lãi ngân hàng. Nhiều khả năng cầu thủ này sẽ thưa đội bóng ra tòa vì đã không tuân thủ đúng những quy định trong hợp đồng đã ký.

Ông Nguyễn Khắc Tiệp cho biết tỉnh Quảng Ninh và Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam vẫn chưa chuyển tiền cho đội bóng. Số tiền dùng cho các công việc hiện tại do Công ty tuyển than Cửa Ông tạm ứng.

Theo Nguyễn Tùng (VNE)