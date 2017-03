Cầu thủ tố bán độ sợ bị trả thù

Thanh Hải (trái) và Nhật Tân đã dũng cảm tố giác hành vi dàn xếp tỷ số

Trò chuyện với bạn bè trên Facebook, Thanh Hải cho biết đang rất lo lắng kể từ khi các phương tiện thông tin đại chúng đồng loạt loan tải thông tin về việc anh và đồng đội Nhật Tân tố giác cầu thủ tên Trung dụ dỗ bán độ.



Dù Thanh Hải cũng vui mừng khi góp phần loại bỏ một trường hợp dàn xếp tỷ số nhưng rõ ràng, anh không thể không lo lắng, bởi tố giác vụ việc dạng này tiềm ẩn không ít nguy hiểm vì dàn xếp tỷ số, mua bán độ vốn là “nghề” của giới xã hội đen.



Hôm qua (18/5), cơ quan an ninh đã làm việc với Nhật Tân, Thanh Hải về việc họ bị dụ dỗ bán độ. Chắc chắn cơ quan an ninh cũng đã lường trước được những nguy cơ và lên kế hoạch bảo đảm an toàn cho Thanh Hải, Nhật Tân.



Bên cạnh đó, sự động viên và ủng hộ của đông đảo khán giả hâm mộ bóng đá nước nhà chắc chắn sẽ giúp Thanh Hải, Nhật Tân cảm thấy tự tin hơn.

Theo Cát Tường (Bongdaplus)