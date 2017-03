Cầu thủ trẻ bị đâm chết

Cô ả giăng hoa và những cuộc hẹn hò bí ẩn



Sau sinh nhật 19 tuổi, tháng 04/2009, Oliver Kingonzila trở về nhà ở ngoại ô West Croydon (London) trong trạng thái cực kỳ hứng khởi. Đón chàng trai ở cửa là Caroline Kingonzila, mẹ anh. “Oliver ôm chầm lấy tôi và thông báo rằng nó sắp được thi đấu cho đội hình chính thức của Barnet FC. Đó là mong ước của nó bấy lâu nay” – bà mẹ đau khổ chia sẻ trong lễ tang con trai. Không lâu sau khi nhận tin vui ấy, Oliver bị đâm chết bên ngoài CLB đêm E Bar.



“Chúng tôi là những người da đen ở thành phố hoa lệ này. Vì thế, Oliver không có nhiều bạn. Thằng bạn duy nhất hay cặp kè với Oliver là Triston Burke. Cả hai thường gắn với nhau cả sáng cả chiều. Chúng là đôi bạn thân” – bà Caroline kể. Cùng lớn lên bên nhau song con đường mà Oliver và Burke lựa chọn có phần không giống nhau. Trong khi Oliver theo đuổi niềm đam mê đá bóng và miệt mài tập luyện tại lò đào tạo trẻ của Barnet FC thì Burke chọn cho mình con đường đơn giản hơn: Hắn ôm vô-lăng xe tải cho một công trường xây dựng tại West Croydon. Tuy vậy, sự khác biệt không làm chia rẽ tình bạn của hai người. Oliver và Burke vẫn thường xuyên chơi bời cùng nhau, cùng uống rượu, cùng tán tỉnh. Nhưng sự gắn kết ấy một ngày kia bị bẻ gẫy.

Chân dung hung thủ

Bà Caroline nhớ lại: “Oliver chết mê chết mệt con bé Lolita. Ngày nó đưa con bé về nhà giới thiệu với gia đình, nó vui không kém gì ngày nó nhận được tin nó đã đỗ vào học viện của Barnet FC. Tôi không hiểu nó thích con bé ấy ở điểm gì, nhưng tôi không có thiện cảm với cô ta từ lần đầu gặp mặt”. Lolita ở cùng khu da đen với gia đình Kingonzila, thực ra, họ chỉ cách nhau dăm ngôi nhà. Vì thế, tình cảm của hai người phát triển nhanh chóng. Lolita rất biết cách làm cho Oliver vui vẻ. Họ hạnh phúc đến mức Oliver đã nghĩ tới những dự định nghiêm túc đối với cô bạn hàng xóm.



Dẫu vậy, càng ngày Oliver càng thấy Lolita có những hành động đáng ngờ. Cô ta thường xuyên biến mất một cách bí ẩn, tắt điện thoại và chỉ về nhà vào sáng hôm sau. Giải thích với Oliver, Lolita cho biết cô tới nhà người bà con ở quận Chelsea. Tuy nhiên, những lần biến mất của Lolita ngày càng nhiều hơn, và Oliver không thể không đặt dấu hỏi nghi ngờ. Người tình của anh đã đi đâu? Oliver cố gắng tìm hiểu, song, đáng ra, anh không nên làm thế!



Kết cục thê thảm của một cuộc thỏa hiệp bất thành



Oliver không mất nhiều thời gian cũng như công sức để tìm câu trả lời mối nghi ngờ về những lần đi qua đêm của cô bạn gái Lolita. West Croydon rất nhỏ. Qua vài người bạn, Oliver sớm biết Lolita không tới nhà người bà con như cô nói (điều này anh đã dự đoán từ trước), thay vào đó, cô bí mật hẹn hò với một anh chàng da đen, khoảng 20 tuổi, to lớn, tóc xoăn và dài. Những miêu tả ấy khiến Oliver ngờ ngợ. Chẳng nhẽ đó là Burke, thằng bạn của anh từ hồi bé tí. Chẳng lẽ Burke phản bội anh? Oliver quyết tâm tận mắt nhìn mặt kẻ tình địch.



Tối ngày 07/04/2009, Oliver không thể liên lạc được với Lolita. Đoán là cô nàng lại đi gặp người tình bí mật, Oliver gọi mấy người bạn lần trước đã nhờ cậy. Họ biết rõ Lolita đi đâu, vì thế, khoảng 21h, Oliver đã ở trước một quán rượu nhỏ, anh kéo sụp mũ chờ đợi. “Hai đứa ấy thường uống rượu ở đây rồi rủ nhau về khách sạn. Cậu cứ chờ một chút sẽ thấy” – người bạn nói nhỏ bên tai Oliver. Nhưng lúc ấy anh chẳng còn nghe thấy gì, Lolita xuất hiện ở cửa quán rượu, tay trong tay với người con trai mà Oliver không cần nhìn lần thứ hai đã biết là ai: Triston Burke.



Thất vọng và đau đớn, Oliver trở về nhà. Anh không xông vào “tẩn cho chúng nó một trận” như lời khuyên của mấy người bạn. Anh chỉ thấy ê chề vì sự phản bội của người yêu và người bạn thân nhất. Hình ảnh hai người dằn vặt Oliver suốt đêm. Sáng hôm sau, người anh gọi đầu tiên là Burke. Hắn ta vẫn còn chưa ngủ dậy. Oliver nhả từng chữ một cách rành rọt: “Chúng ta cần nói chuyện”.



Oliver và Burke hẹn nhau tại E Bar, đây là địa điểm ưa thích của cả hai người. Họ từng cũng nhau đến đó nhiều lần, cùng say xỉn và cùng hò hét. Nhưng, cuộc gặp ngày 08/04/2009 không vui vẻ như thế. Chờ Burke ngồi xuống trước mặt, Oliver kết tội ngay: “Mày đã lừa dối tao. Mày và Lolita”. Burke cứng đơ người, mồ hôi vã ra, trong khi đó, Oliver nhìn hắn một cách nghiêm nghị như quan tòa xử án. Sau vài giây, Burke bắt đầu phân bua (trước tới nay, hắn vẫn rất giỏi khua môi múa mép), hắn thề sống thề chết rằng không có ý định “cắm sừng” Oliver, và rằng hắn bị cô ả Lolita lôi kéo.



Oliver nghe những lời phân trần của Burke một cách bình tĩnh. Anh đã dự tính trước trường hợp này. Anh không muốn làm to chuyện, anh vẫn yêu Lolita. Yêu cầu duy nhất của anh là Burke chấm dứt quan hệ với Lolita, trả lại cô cho anh. Nghe tới đây, Burke thở phào như thể trút được gánh nặng, hắn lập tức đồng ý. Hai người rời E Bar trong im lặng.



Lúc hai người ra khỏi E Bar, đêm đã khuya. Quán bar này chỉ cách nhà Oliver một quãng, vì thế, hai người đi bộ. Để tỏ ý là anh vẫn còn giận, Oliver không đi ngang với Burke, anh đi trước một đoạn khoảng mấy bước chân. Tới một khúc quặt trên đường Stanton Road, bóng cây che khuất ánh điện là góc đó tối đen. Oliver nghe tiếng gọi của Burke, anh quay lại. Tất cả những gì anh kịp nhìn thấy là con dao sáng loáng đâm thẳng vào họng anh. Máu phọt ra như vỡ ống nước. Burke tiếp tục đâm, cả thảy là 7 nhát nữa, cho tới lúc Oliver nằm im trong vũng máu. Anh đã chết.



Kết: Tại phiên tòa, Burke không thể giải thích vì sao hắn lại ra tay giết Oliver sau khi đã thỏa thuận êm đẹp với nạn nhân. Lý giải của bên luật sư là Burke bị ức chế tâm lý và hành động thiếu lý trí. Quan tòa chấp nhận sự bào chữa ấy, và Burke bị phán 14 năm tù không giảm án.

Theo Tuấn Anh (24h)