Cầu thủ U19 Việt Nam xin lỗi người hâm mộ

U19 Việt Nam đã có một kỷ niệm buồn tại giải U19 Quốc tế 2014 - Cúp NutiFood khi thảm bại tới 0-7 trước U19 Nhật Bản vào chiều qua. Đây là kết quả tồi tệ nhất của ĐT U19 Việt Nam sau các giải đấu khá thành công trong năm 2013.

U19 Việt Nam vừa thua đậm U19 Nhật Bản



Kết quả này khiến các cầu thủ không khỏi thất vọng, trên trang facebook cá nhân, nhiều cầu thủ đã chia sẻ tâm trạng của mình kèm theo cảm xúc nghẹn ngào. Tiền vệ Đức Huy viết: "Thất vọng... Nhưng chúng em sẽ vượt qua! Cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn ở lại đến hết trận để động viên chúng em. Chúng em cảm ơn mọi người nhiều lắm."

Tiền vệ Thanh Tùng viết: "Một ngày tồi tệ, chấn thương lẫn thua trận (7-0) ôi trời ơi...! Nói chung là buồn, tâm trạng quá....!!!". Trung vệ Đông Triều thì chia sẻ một câu tiếng Anh: "what a terible night ! i'm so sorry" (Thật là một đêm tồi tệ ! Tôi xin lỗi).

Trong khi đó, trung vệ Văn Thiết cũng thể hiện tâm trạng nghẹn ngào không kém: "Thật sự mình xin lỗi người hâm mộ... khi cùng đội đi trên xe về mà nhìn xuống mọi người vẫn vỗ tay động viên, có người còn vừa khóc vừa hét vừa đập vào kính vừa động viên thật sự mình xin lỗi mọi người."

Với trận thua đậm U19 Nhật Bản, U19 Việt Nam đã không còn cơ hội giành thứ hạng cao tại giải U19 Quốc tế. Mục tiêu khả dĩ nhất trước mắt của thầy trò HLV Guillaume Greachen là giành chiến thắng trước U19 Tottenham ở lượt trận cuối để dành tặng người hâm mộ.

Theo Quân Đỗ (VNN / Goal)