Cầu thủ xuất sắc nhất nước Pháp 2010: Vinh danh Samir Nasri

Theo đánh giá của báo giới, dường như việc bị Domenech bỏ rơi trong chuyến hành quân tới Nam Phi lại là một điều may cho ngôi sao đang thi đấu trong màu áo Arsenal. Hàng loạt scandal cùng thành tích tồi tệ của đoàn quân Les Bleus tại WC 2010 đã khiến cho những ngôi sao đàn anh của Nasri bị rớt giá thảm hại trong con mắt của giới mộ điệu cũng như những nhà chuyên môn. Trong khi đó, Samir Nasri vẫn an toàn và được xem như một trong những tiềm năng cho tương lai của nền bóng đá xứ lục lăng. Tiền vệ 23 tuổi của The Gunners đã xuất sắc vượt qua ƯCV nặng kí Florent Malouda - người đã có được một mùa giải thành công trong màu áo của Chelsea nhưng ngay sau đó lại có một kì WC đáng quên cùng Les Bleus, để trở thành cầu thủ nhận được nhiều lá phiếu bình chọn nhất và giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất nước Pháp 2010. Tiếp sau Samir Nasri và Florent Malouda, thủ thành Hugo Lloris của Lyon là người nhận đựơc số phiếu cao thứ 3. Ở giải thưởng dành cho HLV xuất sắc nhất, Didier Deschamps đã trở thành gương mặt được vinh danh. Yann M’Vila, tài năng 20 tuổi của Rennes nhận danh hiệu cầu thủ trẻ của năm. Trong khi đó, cầu thủ Brazil đang thi đấu cho Paris Saint-Germain, Nene được bầu chọn là Cầu thủ nước ngoài hay nhất. Theo Ngọc Anh (Bongdaso)