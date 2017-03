CĐV Arsenal khiến Wenger bẽ mặt trên đất Thổ

Đêm qua, dù mang tới Turk Telekom đội hình bao gồm khá nhiều cầu thủ dự bị nhưng Arsenal vẫn dễ dàng đè bẹp Galatasaray với tỉ số 4-1. Chiến thắng của Pháo thủ in đậm dấu ấn của Aaron Ramsey, người đã ghi 2 bàn thắng và có 1 đường kiến tạo, trong đó có 1 siêu phẩm ở cự ly 26m.



Tấm banner đã được CĐV Arsenal tặng Wenger trong nhiều trận đấu gần đây

Tuy vậy, HLV Arsene Wenger chẳng tỏ vẻ vui mừng vì chiến thắng này bởi đội bóng của ông vẫn chỉ về đích thứ 2 bảng D sau Dortmund. Tệ hơn, chiến lược gia người Pháp còn rơi vào trạng thái bẽ bàng khi đứng trước những thông điệp “vô tình” từ chính các CĐV nhà.

Cụ thể, một bộ phận CĐV chống Arsene Wenger đã mang tới Turk Telekom nhiều tấm banner có nội dung kêu gọi chiến lược gia người Pháp từ chức. Trong đó, nổi bật nhất là tấm banner màu đỏ với thông điệp “ARSENE! Thanks for the memories but it’s time to say goodbye” (tạm dịch ARSENE! Cảm ơn vì những kỉ niệm nhưng đã tới lúc nói lời tạm biệt).

Đây là tấm banner khổ lớn đã xuất hiện ở nhiều trận đấu gần đây của Arsenal. Đặc biệt sau khi Pháo thủ để thua Stoke 2-3 ở Britannia, làn sóng phản đối HLV Wenger càng lan rộng ở Bắc London.

Trước trận hạ màn vòng bảng Champions League với Galatasaray, Arsenal và Hội CĐV đội bóng này đã tịch thu những chiếc banner đồng thời cấm các CĐV của họ có hành vi tương tự. Tuy nhiên, những thông điệp cay đắng ấy vẫn xuất hiện tại Turk Telekom đêm qua.

Hội CĐV Arsenal khẳng định đó không phải thành viên của họ mà chỉ là những thành phần quá khích, có xu hướng phản đối HLV Wenger sau kết quả tệ hại ở mùa giải này.

Trước đó, HLV Arsene Wenger đã đăng đàn khẳng định không quan tâm tới những phản ứng đó. Ông cho rằng những phán xét nên đưa ra vào cuối mùa giải, thời điểm rõ ràng để xác định Arsenal thành công hay thất bại…

Theo Phương Minh (Bongdaso)