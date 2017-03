CĐV Arsenal trưng băng rôn chửi tục HLV Wenger

Biểu ngữ phản đối Wenger trước trận đấu đêm qua

Không hoành tráng thuê máy bay cột băng rôn dạo qua bầu trời Old Trafford như CĐV Man United, fan “Pháo thủ” chọn cách đơn giản hơn để chỉ trích HLV Wenger. Trước thềm trận đấu với Man City, một nhóm CĐV khoảng 15-20 người đã tập trung bên ngoài SVĐ Emirates với tấm băng rôn lớn bằng vải màu trắng, in dòng chữ thể hiện sự bất bình với HLV Wenger và ông chủ Kroenke trong chính sách chuyển nhượng, lý do mà họ cho là muôn thuở.

Có thể hiểu được sự thất vọng của CĐV Arsenal. Đầu mùa, họ lập chiến công lừng lẫy và được coi là ứng viên danh hiệu nhưng giờ đây những lần sẩy chân khiến Arsenal hụt hơi với các đối thủ ngày một mạnh lên. Làn sóng công kích Wenger diễn ra mạnh mẽ nhất sau trận thua 0-6 trước Chelsea, đến nỗi chiến lược gia người Pháp bị tác động mạnh về tâm lý. Một nguồn tin tiết lộ với báo chí Anh rằng “HLV Wenger bị tác động mạnh trước những lời chỉ trích. Những lần trước đây, tình hình thường nhanh chóng lắng dịu. Nhưng ở thời điểm hiện tại, lần đầu tiên Wenger bị sốc vì CĐV nhà”.

Sự bất bình của CĐV cũng là lý do ông Wenger chưa vội vàng trong việc ký kết hợp đồng với Arsenal cho dù đã đạt được thỏa thuận sơ bộ.

Theo K.Đ (TT&VH Online / 101greatgoals)