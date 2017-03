CĐV giận dữ với quyết định ra đi của Rooney

Thất vọng và cảm giác bị phản bội khi tiền đạo con cưng tiếp tục công khai thể hiện quyết tâm dứt áo ra đi, NHM Quỷ đỏ đã chuyển từ thái độ tiếc nuối sang giận dữ lên tới đỉnh điểm. Rất nhiều băng rôn được fan hâm mộ mang đến trước sân Old Trafford để thể hiện sự phản đối dành cho Gã Shrek. “Bây giờ thì ai mới là đồ đĩ điếm hả Wayne?”. Đó là nội dung một tấm biểu ngữ thể hiện thái độ khinh ghét, châm chọc vụ scandal “ăn bánh trả tiền” mà Wayne gây ra cách đây không lâu. Ngoài ra, CĐV còn tỏ rõ thái độ tuyệt tình đối với Gã Shrek: “Coleen tha thứ cho anh, còn chúng tôi thì không bao giờ”, dòng chữ trên tấm băng rôn khẳng định. Những người ôn hoà hơn thì chỉ nhắn nhủ: “Chúc may mắn Rooney. Nhưng đừng có đến Man City”. Trong trận đấu với Bursaspor, nhiều CĐV đã đồng thanh hô vang khẩu hiệu: “Yêu Man Utd, ghét Rooney” cho dù tiền đạo này không có mặt trên sân do tái phát chấn thương trong buổi tập hôm thứ Ba. Trên cộng đồng Internet, hàng ngàn lời đe doạ từ các fan quá khích đã được gửi tới Rooney. NHM nhận xét: “Sự thuỷ chung là thứ mà Wayne không bao giờ có. Các CĐV Everton và vợ anh ta (Coleen) biết rõ điều đó. Anh ta sẽ phải hối hận cho tới chết vì quyết định ngày hôm nay. Sẽ không thể tìm được nơi nào tốt hơn Old Trafford”. Ngày hôm nay, an ninh đã phải tăng cường để bảo vệ R10 khỏi những fan quá khích khi anh tới trung tâm ý tế của Manchester để kiểm tra lại chấn thương gặp phải hôm thứ Ba. Khi ra về, Gã Shrek đã được bảo vệ hộ tống đi cửa sau. Chủ nhật tới (24.10), Wazza sẽ kỉ niệm sinh nhật lần thứ 25 của mình tại toà dinh thự trị giá 4 triệu bảng. Theo dự kiến, sẽ không có một người đồng đội nào tại M.U được mời tới dự sinh nhật Gã Shrek do Man Utd còn bận tham dự trận đấu với Stoke City. Và tất nhiên, món quà mà NHM gửi tới “kẻ phản bội” Wayne Rooney không phải hoa, cũng không phải quà hay một lời chúc hoa mỹ, mà chính là thông điệp khuyến cáo: “Sau những việc đã làm, anh ta nên cúi đầu suy ngẫm và cẩn thận với tính mạng của mình, thay vì vui vẻ tiệc tùng”. Theo Nhật Minh (Bongdaso)