CĐV Liverpool gia tăng sức ép, đòi sa thải Roy Hodgson

Bất chấp việc một số thành viên trong bộ sậu sân Anfield vẫn lên tiếng ủng hộ chiến lược gia 63 tuổi, làn sóng đòi sa thải cựu thuyền trưởng Fulham từ phía CĐV The Kop đang lên cao hơn bao giờ hết.

Sau thất bại không có gì để bào chữa trước Blackburn, The Kop tiếp tục rơi tự do từ vị trí thứ 8 xuống vị trí thứ 12 trên BXH Premier League. Sở hữu một đội hình cũng không đến nỗi nào, việc CLB giàu truyền thống nhất xứ Sương mù ngày càng ngập sâu trong khủng hoảng đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng lên lòng tự tôn của các fan hâm mộ Liverpool. Mặc dù một số nhân vật có tiếng nói tại sân Anfield đã lên tiếng ủng hộ và cho rằng tình cảnh ngày hôm nay mà The Kop đang phải trải qua không phải lỗi hoàn toàn từ phía HLV Roy Hodgson, nhưng với CĐV Lữ đoàn đỏ, cựu thuyền trưởng Fulham cần phải là người chịu trách nhiệm đầu tiên. Trong trận đấu với Blackburn tại Ewood Park, nhà cầm quân 63 tuổi đã phải hứng chịu rất nhiều lời la ó từ fan hâm mộ. Thậm chí, khẩu hiệu và bài hát truyền thống “You’ll never walk alone” của The Kop còn bị CĐV chuyển thành “Roy Hodgson will walk alone” để bày tỏ thái độ ghẻ lạnh với ông. Không chỉ dừng lại ở đó, sáng nay, trên các bức tường quanh trung tâm tập luyện Melwood của Liverpool cũng xuất hiện rất nhiều dòng chữ phản đối nhắm vào vị thuyền trưởng The Kop, với nội dung yêu cầu BLĐ sân Anfield sa thải ông ngay trước thềm đại chiến Man Utd vào cuối tuần, và thay thế bằng huyền thoại lừng danh Kenny Dalglish. Phản ứng trước động thái quyết liệt từ NHM, HLV Roy Hodgson buồn bã chia sẻ: “Vị trí của tôi ư? Tôi chẳng có tâm trí để nói về nó lúc này. Thành tích của đội bóng khiến cho tôi cảm thấy đủ thất vọng rồi. Hôm nay thực sự là một ngày tồi tệ”. Liverpool sẽ có chuyến làm khách hứa hẹn đầy khó khăn tới Old Trafford của bầy Quỷ Man Utd vào ngày Chủ nhật tới (9/11) trong khuôn khổ FA cup. Ở cuộc đụng độ hồi đầu mùa giải tại Premier League, M.U đã giành chiến thắng với tỷ số 3-2. Nếu không giúp The Kop có được một kết quả tốt trước bầy Quỷ thì gần như chắc chắn, HLV Roy Hodgson sẽ không còn cơ hội giữ chiếc ghế của mình tại Anfield. Theo Nhật Minh (Bongdaso)