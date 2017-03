CĐV M.U muốn nhận được lời giải thích từ nhà Glazer

Không hề vội vàng vui mừng trước những thông tin tốt lành đến từ nhà tỷ phú Glazer, các CĐV Man Utd vẫn rất thận trọng, và thậm chí còn có những nghi ngờ nhất định dành cho viễn cảnh tương đối tương sáng mà ông chủ sân Old Trafford hé lộ với báo giới. Theo đó, họ yêu cầu được biết một cách cụ thể và chi tiết hơn về tương lai của đội bóng yêu quý sau khi số nợ lãi suất cao trên được thanh toán vào cuối tháng này (22/11). Có những luồng ý kiến nghi ngại cho rằng đây chỉ là một chiêu bài nhằm trấn an dư luận và giảm bớt làn sóng tẩy chay đang ngày một lên cao từ phía số đông Manucian nhằm vào gia đình ông chủ người Mỹ. Chia sẻ với báo giới, GĐĐH của Hội CĐV M.U, Duncan Drasdo chia sẻ: “Bây giờ là lúc mà gia đình Glazer nên giải trình toàn bộ kế hoạch của họ đối với Manchester United trong tương lai. Rồi đội bóng yêu quý của chúng tôi sẽ ra sao? Dự định của họ là thế nào? Hãy nói toàn bộ sự thật. Chúng tôi cần được biết điều đó”. “Họ còn định giấu giếm những điều gì sau lưng chúng tôi nữa đây? Cái mà CĐV Quỷ đỏ cần lúc này không phải những lời xoa dịu mà là sự thật, chỉ vậy thôi”. Mới đây, đích thân HLV Alex Ferguson khẳng định gia đình tỷ phú Glazer luôn sẵn sàng chi tiền cho ông xây dựng đội bóng nếu được yêu cầu. Và ông là người chịu trách nhiệm chính cho quyết định mua sắm hạn chế của mình chứ không phải vì sức ép từ khoản nợ mà Man Utd đang phải gánh trên vai. Tuy nhiên, lời giải thích từ chiến lược gia người Scotland dường như không thể thoả mãn được những bức xúc đã tích tụ trong lòng các Manucian kể từ khi ông chủ người Mỹ tới tiếp quản sân Old Trafford từ năm 2005. Theo Nhật Minh (Bongdaso)