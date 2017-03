Cesc Fabregas lập hattrick, Barcelona “hủy diệt” Mallorca

Theo Dân trí



Barcelona gần như đã cầm chắc chức vô địch La Liga và ngày họ đăng quang chỉ còn là vấn đề thời gian. Điều duy nhất mà HLV Vilanova chờ đợi ở đấu trường quốc nội là giải quyết sớm giải đấu này để tập trung cho mục tiêu số 1 Champions League, bên cạnh việc bảo toàn lực lượng.Không thể đưa ra sân Messi do chấn thương, tuy nhiên Barcelona vẫn thực sự quá mạnh nếu so sánh với đối thủ Mallorca. Chơi tấn công và áp đảo toàn diện trong suốt 90 phút, đoàn quân HLV Vilanova không gặp bất kỳ khó khăn nào để giành chiến thắng ấn tượng với tỷ số 5-0.Trong lần hiếm hoi được đá chính, bộ đôi Cesc Fabregas và Alexis Sanchez đã tỏa sáng rực rỡ. Fabregas lập hattrick, Alexis Sanchez cũng ghi được 2 bàn thắng đẹp mắt giúp Barcelona chiến thắng. Trận đấu này cũng ghi dấu ấn đặc biệt với sự trở lại của trung vệ Abidal sau 604 ngày vắng mặt.Do Real Madrid đánh bại Levante 5-1 nên Barcelona vẫn chỉ duy trì 13 điểm cách biệt với đối thủ này. Tuy nhiên đoàn quân HLV Vilanova chỉ cần thắng 4/8 trận đấu còn lại là sẽ chính thức lên ngôi vô địch. Thắng lợi trước Mallorca giúp Barca có được sự hưng phấn cao độ trước cuộc đấu với PSG tại Nou Camp giữa tuần sau.HLV Vilanova quyết định để một số trụ cột như Xavi, Jordi Alba, Busquets ngồi trên ghế dự bị. Montoya đá hậu vệ trái, bộ ba tiền vệ ở giữa sân là Thiago, Alex Song và Iniesta, Tello hiện diện trên hàng công bên cạnh Fabregas và Alexis Sanchez. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Barca đã đẩy cao đội hình tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng.Cơ hội đầu tiên đã đến với Barca ở phút thứ 4 khi Iniesta chuyền bóng để Tello dứt điểm đưa bóng đi vọt xà ngang trong gang tấc. 4 phút sau, Dani Alves tung cú sút căng nhằm thẳng vào góc cao nhưng thủ thành Auoate đã phản xạ xuất sắc. Mallorca gần như chỉ co cụm phòng ngự trước sức ép tấn công liên tục của Barcelona.