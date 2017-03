Chấm điểm M.U 0-0 Chelsea: Điểm sáng Rooney

Đúng như lời hứa ban đầu, David Moyes đã tung Rooney vào sân ngay từ đầu khi tiền đạo này thật sự sẵn sàng, thay thế Ryan Giggs trong vai trò hộ công. Đây cũng là thay đổi duy nhất so với đội hình giúp Quỷ đỏ đánh bại Swansea 4-1 ở vòng đấu khai màn Premier League.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Jose Mourinho cũng gây không ít bất ngờ khi cất “nhạc trưởng” Juan Mata trên ghế dự bị, đồng thời tung ra sân một đội hình không có một tiền đạo đúng nghĩa, với Schurrle là người chơi cao nhất trên hàng công cùng mũi đinh ba trẻ tuổi Hazard - Oscar - De Bruyne phía sau.





Ra quân với đội hình lạ lẫm, Chelsea nhập cuộc chậm hơn so với đội chủ nhà. Bên cạnh đó, sự trở lại của Rooney giúp Quỷ đỏ đỡ lép vế hơn trong các cuộc đấu tay đôi ở khu trung tuyến. Do tính chất quan trọng của trận đấu, cả hai bên đều không dám mạo hiểm đẩy cao tốc độ trận đấu và chấp nhận thi đấu giằng co trong suốt hiệp một.





Với ưu thế sân nhà, số cơ hội mà M.U tạo ra là nhiều hơn đối thủ, tuy nhiên, việc chủ động phòng ngự với số đông cầu thủ giúp cho Chelsea không một lần thật sự lâm vào hiểm cảnh.





Bước sang hiệp hai, thế trận không có nhiều sự thay đổi. Tâm lý “sợ thua” là điều dễ nhận thấy ở cả David Moyes và Jose Mourinho. Rõ ràng, trong trận đấu lớn đầu tiên của mùa giải, cả hai “tân” HLV này đều không muốn mạo hiểm để rồi phải trả giá. Kết thúc trận đấu với tỉ số hòa 0-0 tạm chấp nhận được, M.U và Chelsea có thể tạm xoa tay hài lòng để bước vào các vòng đấu tiếp theo.





Ở trận này, dù không ghi được bàn thắng, nhưng sự xông xáo và chính xác trong các đường chuyền giúp Rooney đánh dấu sự trở lại trong đội hình xuất phát của M.U một cách khá ấn tượng. Anh được đánh giá là cầu thủ xuất sắc nhất trận.





Ở chiều ngược lại, Valencia gây thất vọng một cách khó hiểu. Những tưởng tiền vệ người Ecuardo đã trở lại là chính mình với áo số 25 sau màn trình diễn tốt trước Swansea, nhưng đến trận này, câu chuyện cũ được tái diễn. Valencia tỏ ra thiếu tự tin nghiêm trọng và thường xuyên để mất bóng, hoặc làm hỏng đợt tấn công của đội nhà. Anh bị chấm là cầu thủ tệ nhất trận.





Về phía đội khách, đây là một ngày đáng quên của các cầu thủ trên hàng tấn công của The Blues khi hầu hết đều phải nhận điểm số khá thấp. Hàng công thi đấu tệ hại bao nhiêu, thì hàng thủ hay bấy nhiêu. Sự xuất sắc của Cech, Ivanovic, Cole và Terry là điều giúp Chelsea rời Old Trafford ra về với 1 điểm trong tay.

Theo Tiểu Phi (Bongdaso)