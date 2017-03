Champions League: Barca, Man.City vào vòng knock-out

Barcelona trên sân khách Celtic đã gặp không ít khó khăn nhưng vẫn với Messi luôn giữ phong độ cao đã ghi hai bàn chia đều cho hai hiệp.

Tiếp theo, Man. City đá sân khách của Moenchengladbach và hòa 1-1 vừa đủ để nhận vé thứ hai của bảng vào vòng knock out.

Vậy là Barcelona đạt 12 điểm, Man. City 8 điểm trong khi Moenchengladbach mới 5 điểm khó có hy vọng bắt kịp.





Barcelona vào vòng trong nhờ hai bàn của Messi trong trận thắng Celtic trên sân khách. Ảnh: GETTY IMAGES

Ngoài ra là các bảng sau:

+ Bảng A, Arsenal - Paris St Germain 2-2, Ludogorets - Basel 0-0.

Hai đội Arsenal và Paris St Germain cùng 11 điểm bỏ quá xa Ludogorets và Basel chỉ có 2 điểm.

+ Bảng B, Besiktas - Benfica 3-3, Napoli - Dynamo Kiev 0-0. Bảng này rất căng thẳng chưa rõ ai đoạt vé trong ba đội kèn cựa nhau là Napoli, Besiktas đều 8 điểm và Benfica 7 điểm. Cuối bảng là Dynamo Kiev chỉ 2 điểm đã hết đường xoay xở.

Tiếc cho Napoli không tận dụng được ưu thế khán giả nhà để bị Dynamo Kiev cầm chân không bàn thắng dù lượt đi sân khách đã thắng 2-1. Tương tự, Benfica đã dẫn đến 3-0 ở hiệp 1 song lại chủ quan khinh địch để đối phương bắt lại 3-3.

+ Bảng D, Rostov - Bayern Munich 3-2, Atletico Madid - PSV Eindhoven 2-0. Bất ngờ lớn là “đại gia” Bayern ngã ngựa trên sân đối thủ Nga Rostov một phần do đã sớm cầm chắc suất vào vòng knock out. Ngược lại, Atletico tuy cũng đã lấy vé rồi nhưng trên sân nhà (từng thắng 28/33) đã ghi hai bàn ở hiệp 2 do bộ đôi tiền đạo Pháp ăn ý Griezmann - Gameiro. Đây cũng là CLB duy nhất toàn thắng cả năm trận đầu mùa này.

Kết quả Atletico 15 điểm, Bayern Munich 9 điểm dư tiêu chuẩn so với Rostov mới 4 điểm và PSV 1 điểm.