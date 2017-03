Champions League, Benfica - Napoli: Ba lấy hai

Ba bảng còn lại thì Paris St Germain, Arsenal, Atletico Madrid, Bayern Munich đã chắc chắn đoạt vé và cả Man. City xem như cũng thế.

Hiện Napoli và Benfica cùng 8 điểm, chỉ hơn Besiktas 1 điểm mong manh. Dynamo Kiev mới 2 điểm xem như đã bị loại. Bởi vậy cả hai không dám “bắt tay” nhau cầm hòa do sợ Besiktas có thể thừa cơ hội vượt lên và qua mặt khi đá với Dynamo Kiev đã hết cửa. Đến lúc đó thì Benfica dễ bị loại do đang kém Napoli về hiệu số bàn thắng bại (9/8 so với 9/7). Cùng lúc Napoli không muốn để vuột ngôi đầu bảng vì sẽ có lợi thế ở vòng knock out dễ gặp đối thủ nhẹ cân hơn.

Lượt đi Napoli với lợi thế sân nhà đã thắng đậm 4-2 trước Benfica sau khi đã dẫn trước đến 4-0. Bây giờ lượt về sang sân đối phương sẽ gặp nhiều khó khăn.

HLV Sarri của Napoli nhấn mạnh các học trò cần chú ý đề phòng các đòn phản công được tổ chức tốt của Benfica. Ông cũng có vẻ nghiêng nhiều về một kết quả hòa mong muốn trên sân khách. Còn HLV Rui Vitoria của Benfica thì nhắc nhở toàn đội cần triển khai tấn công với ý định giành chiến thắng trên sân nhà để nắm các lợi thế khi vào vòng knock out.

Besiktas thì nhiều khả năng sẽ vượt qua Dynamo Kiev đã hết hy vọng dù đá sân đối phương. Họ chỉ e ngại Ukraine “bỗng dưng muốn chiến đấu” khi được đá trận cuối trên sân nhà và “cương” bất tử như lượt đi sân khách đã cầm cự được 1-1.

Ngoài ra, cùng giờ cùng lúc còn diễn ra sáu trận khác: PSG - Ludogorets, Basel - Arsenal (bảng A), Barcelona - Moenchengladbach, Manchester City - Celtic (C), Bayern Munich - Atletico Madrid, PSV Eindhoven - Rostov (D).