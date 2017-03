Champions League gọi tên Malaga

HLV Pellegrini và các cầu thủ Malaga - Ảnh: Reuters



Kết quả lượt về vòng play-off Champions League: Anderlecht - AEL Limassol: 2-0 (3-2), Ironi Kiryat Shmona - BATE Borisov: 1-1 (1-3), NK Maribor - Dinamo Zagreb: 0-1 (1-3), Udinese - Braga: 1-1 (2-2).(Trong ngoặc là kết quả chung cuộc, đội in đậm giành quyền góp mặt ở vòng bảng).

Báo chí châu Âu gọi đây là chiến tích to lớn của Malaga trong bối cảnh họ điêu đứng vì tài chính và thiếu hụt về lực lượng sau sự tháo chạy của hàng loạt trụ cột.Trước khi mùa giải mới khởi tranh, Malaga đứng trước nguy cơ phá sản vì nợ và bị kiện tụng do nợ lương các cầu thủ. Họ phải bán hơn nửa đội hình với nhiều ngôi sao như hậu vệ Mathijsen, Rosario, tiền vệ Santi Cazorla, tiền đạo Salomon Rondon...Phần lớn cầu thủ chấp nhận ở lại với Malaga chủ yếu vì chữ “tình”, trong đó rất nhiều người do họ đào tạo như Juanmi, Olinga, Jesus Gamez, Recio, Francisco Portillo. Điển hình như trường hợp của tiền vệ 20 tuổi Isco.Anh đang được các CLB Tottenham, Manchester City, Arsenal săn đuổi với giá khá cao nhưng lại khước từ, ở lại chịu cảnh “thiếu trước hụt sau” vì lý do rất đơn giản: nơi anh chào đời chỉ cách sân La Rosaleda của Malaga vài dặm.