Champions League: Mourinho hết bài

Đây là lần đầu tiên trong 30 trận vòng bảng tại Champions League Mourinho bị đánh bại trên sân nhà.

Lạ lùng là trước đó thầy trò Mourinho đã tưởng chiến thắng trong tầm tay khi Oscar mở tỉ số vào cuối hiệp 1. Thế mà bất ngờ qua hiệp 2 Salah - tiền đạo người Ai Cập (dẫn đầu Vua phá lưới tại vòng loại World Cup khu vực châu Phi) phối hợp với đội trưởng Streller gỡ hòa 1-1 rồi sau đó chính lão tướng này đánh đầu ghi bàn quyết định mang 3 điểm trọn vẹn về cho Basel.

Giải thích cho thất bại này, ông Mourinho biện minh do Chelsea đang trong quá trình trẻ hóa nhất là hàng tiền vệ gồm Oscar, Hazard, Schurrle bên cạnh tân binh Willian, Van Ginkel… nên còn thiếu kinh nghiệm. Từ đó ông vội an ủi: “Bóng đá mà, có khi thắng, khi thua và chúng tôi không may mắn thôi!”.

Cũng cần biết là trong đội hình ra quân này vẫn còn không ít cựu binh sừng sỏ như đội trưởng Terry, tiền vệ Lampard, tiền đạo Torres và cả Eto’o nữa. Mata xuất sắc nhất đội mùa rồi vẫn bị “đóng đinh” trên ghế dự bị.

Trận thua này cộng với trận thua trước đó ở Premier League trước Everton khiến nhiều người có quyền đặt dấu hỏi về cách sử dụng cầu thủ của Mourinho.

Cũng ở bảng này Schalke 04 thắng Steaua Bucharest 3-0.

Bảng F, Marseille - Arsenal 1-2, thầy trò ông Wenger lập kỷ lục thắng 10 trận sân khách liên tục; Napoli - Dortmund 2-1. Trận này Dortmund bị đuổi cả HLV Klopp lẫn thủ môn Weidenfeller khiến hiệp 2 chỉ còn 10 người. Bảng G, Atletico Madrid - Zenit St Petersburg 3-1; Vienna - Porto 0-1. Bảng H, Barcelona - Ajax Amsterdam 4-0, Messi không chịu thua Ronaldo thực hiện hat trick; AC Milan - Celtic 2-0.

