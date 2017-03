Champions League: Thành Rome sụp đổ

Cái thua khiến đại diện nước Ý bị loại khỏi Champions League xuống đá giải Europa League.

Trận này lão tướng Totti, 38 tuổi dẫn dắt toàn đội nhưng không may khi Manola có một cú đánh đầu dội cột đồng thời thủ môn Hart quá xuất sắc khiến AS Roma thất thủ. HLV Rudi Garcia thua trận đã than thở AS Roma quá xui song cũng phải thừa nhận Man. City thắng nhờ có nhiều cầu thủ kinh nghiệm và đẳng cấp hơn.

Man. City trong trận quyết định này đến thành Rome vắng mặt cả vua phá lưới Aguero lẫn nhạc trưởng Silva và cả Yaya Toure cùng đội trưởng Kompany. May là đội khách còn tiền vệ Nasri đang phục hồi phong độ cao và chính anh là người hùng của trận đấu khi mở tỉ số rồi kiến tạo cho Zabaleta tung đòn quyết định. Đây là trận thắng thứ sáu liên tục ở đủ mọi mặt trận của thầy trò HLV Pellegrini.

Đây là năm thứ hai liên tiếp Man. City giành quyền vào vòng đấu knock out đánh dấu một nỗ lực tự vượt mình sau giai đoạn nhập cuộc với bốn trận đầu không thắng để rồi giờ chót lội ngược dòng ngoạn mục giành vị trí nhì bảng sau Bayern Munich.

Ở bảng G, Schalke 04 của tân HLV Di Matteo trên sân khách vượt qua Maribor bằng tỉ số tối thiểu 1-0 (Meyer tận dụng lỗi của thủ môn) đủ để giành suất thứ hai loại Sporting Lisbon khỏi cuộc chơi.

Bảng F, Barcelona sân nhà hạ Paris St Germain 3-1 (Messi, Neymar, Suarez ghi bàn) đứng đầu bảng đồng thời chấm dứt kỷ lục 22 trận bất bại của nhà vô địch Pháp. Paris St Germain nhì bảng. Trận còn lại Ajax hạ APPOEL Nicosia 4-0 xuống đá cúp Europa League.

Bảng H, Shakhtar Donetsk bỏ lỡ cơ hội vươn lên nhất bảng sau khi đã dẫn bàn nhưng cuối cùng vẫn bị Porto kịp san bằng tỉ số vào 1-1 vào phút chót. Cùng lúc Athletic Bilbao vượt qua BATE Borisov 2-0.

VĂN HUY