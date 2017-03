Chấn thương không hồi phục, Wilshere đi phẫu thuật

Trong trận hòa 1-1 giữa Arsenal và New York Red Bulls tại Emirates Cup, tiền vệ Jack Wilshere đã dính chấn thương mắt cá nhân. Tưởng như chấn thương đó sẽ nhanh chóng hồi phục sau đó 1 tuần nhưng vết thương đó lại tiếp tục tái phát khiến anh chưa thể có được trận đấu nào trong mùa giải năm nay cùng Arsenal. Theo thông tin mới nhất, BLĐ đội bóng thành London đã quyết định tổ chức ca phẫu thuật để giúp Wilshere sớm trở lại. Theo những thông tin từ website chính thức của CLB này, ca phẫu thuật của tiền vệ Jack Wilshere sẽ diễn ra vào thứ Hai tới. Theo đó, rất có thể anh sẽ phải nghỉ thi đấu trong một thời gian dài hơi. Sớm nhất, tiền vệ U21 Anh sẽ trở lại vào dịp Giáng sinh. “Chúng tôi đã cho Jack thời gian để hồi phục tự nhiên, đó là điều quan trọng với một cầu thủ trẻ. Tuy nhiên, lần kiểm tra sức khỏe mới đây đã buộc cậu ấy cần một ca phẫu thuật. Mọi người đều hi vọng cậu ấy sẽ phục hồi nhanh chóng”, phát ngôn viên của Arsenal đã phát biểu. “Tôi đã nghỉ thi đấu một thời gian nhưng chấn thương vẫn không có dấu hiệu hồi phục. Bởi vậy, tôi sẽ có ca phẫu thuật vào thứ Hai tới với 2 nhà phẫu thuật tốt nhất. Hi vọng tôi sẽ trở lại trước kì lễ Giáng sinh”, Jack Whilshere đã chia sẻ trên Twitter. Với ca phẫu thuật này, gần như Jack Wilshere sẽ không thể góp mặt trong 5 trận đấu còn lại của Arsenal tại vòng bảng Champions League. Cũng theo đó, anh sẽ vắng mặt trong đội hình ĐT Anh trong chuyến làm khách tại Montenegro vào ngày 7/10 sắp tới. Ngoài Wilshere, Arsenal cũng đang đối mặt với nhiều sự thiếu vắng khác như Abou Diaby, Sebastien Squillaci và Thomas Vermaelen khiến thầy trò Arsene Wenger đang ở vào tình thế hết sức khó khăn. Theo lịch thi đấu, tối nay 24/9, các Pháo thủ sẽ có trận đấu thứ 6 tại Premier League khi tiếp đón Bolton ở sân nhà Emirates. Theo Hoàng Ngọc (Bongdaso)