‘Chảo lửa’ Thuwunna và sức ép lên đội tuyển Việt Nam

Thuwunna được mệnh danh là “chảo lửa” bởi từng “lưu dấu” khiến nhiều lần bị FIFA và AFC phạt vì bạo động và sức ép kinh khủng lên các đội khách vượt ra cả những quy định đảm bảo an ninh, an toàn.

Gần nhất là vòng loại World Cup 2018, khi Myanmar tiếp Kuwait và Qatar tại “chảo lửa” Thuwunna và đều xảy ra cảnh bạo động với chai lọ và pháo sáng ném xuống sân và vào khu vực các quan chức. Kết quả là FIFA loại đội tuyển Myanmar khỏi giải.

Trong số các tuyển thủ Việt Nam, Lê Công Vinh chắc chắn vẫn còn nhớ sự cố năm 2003 khi dự giải U-18 Đông Nam Á trong thành phần đội U-18 Việt Nam gặp U-18 Myanmar tại bán kết trên sân Thuwunna do HLV Đoàn Minh Xương dẫn dắt. Trận đấu mà từ bốn khán đài cứ nghe những tiếng la hét vọng xuống cùng những “cơn mưa chai lọ” đổ xuống sân. Còn tại SEA Games 2013 cũng trên sân Thuwunna, trận đấu giữa U-23 Myanmar và U-23 Indonesia do trọng tài Võ Minh Trí bắt chính đã chứng kiến “cơn mưa chai lọ” khiến tổ trọng tài phải được lực lượng an ninh bảo vệ trong cảnh bạo động lan từ sân ra ngoài đường phố khiến nhiều cửa hiệu, cửa kiếng, ô tô bị đốt phá...

Trong lịch sử AFF Cup thì đây là lần đầu đội tuyển Việt Nam thi đấu với Myanmar trên sân Thuwunna đúng vào ngày khai mạc bảng B vào chiều 20-11. Chắc chắn khán giả Myanmar tại cái sân nổi tiếng là “chảo lửa” trên sẽ gây những khó khăn và áp lực không ít đến thầy trò HLV Hữu Thắng.

Hy vọng thầy trò HLV Hữu Thắng vững tay chèo để vượt qua cầu thủ thứ 12, 13 trên “chảo lửa” Thuwunna.