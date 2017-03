Cháy vé trận derby Than Quảng Ninh - Hải Phòng

Ông Nguyễn Khắc Tiệp, Trưởng đoàn bóng đá Than Quảng Ninh, cho biết: “Sức nóng trận cầu chiều nay rất lớn. Vé được bán ra từ đầu tuần và đã hết veo trong khoảng thời gian ngắn. Đã quá lâu hai đội bóng láng giềng mới có dịp gặp nhau ở giải vô địch quốc gia nên khán giả của cả Quảng Ninh lẫn Hải Phòng đều muốn góp mặt”.

Trong những trận đấu trước, sân Cẩm Phả cũng thường ở tình trạng thiếu vé do sức chứa sân chỉ có 10.000 người, trong khi lượng cổ động viên muốn ủng hộ đội nhà trong lần đầu thi đấu ở V-League lớn hơn nhiều. Tuần này, ban tổ chức phải dành một lượng chỗ ngồi đáng kể nữa cho khán giả Hải Phòng nên sức ép về vé với ban tổ chức càng lớn.

Lối chơi máu lửa của cầu thủ Quảng Ninh (trái) giúp họ thành công trên sân nhà và thu hút nhiều cổ động viên đến sân. Ảnh: Đông Huyền.

Ông Tiệp cho biết, khu vực khán đài D sẽ được dành riêng cho khán giả Hải Phòng để tách biệt với khán giả chủ nhà. Các cổ động viên đất Cảng vốn nổi tiếng cuồng nhiệt sẽ được kiểm tra kỹ lưỡng nhiều vòng trước khi vào sân.

“Chúng tôi chuẩn bị lực lượng an ninh gấp đôi so với các trận khác, lên tới hơn 400 người. Các khán giả vào sân sẽ được kiểm tra vòng trong, vòng ngoài để hạn chế tối đa những rủi ro về an ninh. Đối với vấn đề pháo sáng, ban tổ chức sân sẽ kiểm tra rất gắt gao dù tôi biết rất khó để ngăn chặn”, ông Tiệp bật mí.

Theo ông Tiệp, tường sân Cẩm Phả khá thấp nên cổ động viên vẫn có thể tung pháo sáng vào sân hoặc tháo rời từng bộ phận để mỗi người mang vào rồi lắp ghép trên khán đài. Vì vậy, ban tổ chức sẽ tăng cường chú ý đến khu vực cổ động viên đội khách và khi có pháo sáng sẽ có biện pháp dập tắt ngay.

Trận đấu đáng chú ý về chuyên môn bởi Than Quảng Ninh đang thi đấu rất thành công ở V-League với vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng. Đội chủ nhà thiếu thủ môn Tuấn Linh, trong khi Hải Phòng không có tiền đạo Fagan và đội trưởng Minh Châu.

Đây cũng là trận đấu mà nhiều cầu thủ Hải Phòng đang khoác áo Than Quảng Ninh sẽ gặp lại đội bóng quê hương và họ đều có động lực đặc biệt để khẳng định mình. Nếu Than Quảng Ninh thắng trận, họ sẽ vươn lên bám sát đội đầu bảng Thanh Hóa. Hải Phòng có thể vươn lên đứng thứ ba nếu giành trọn ba điểm. Với động lực đó, trận đấu được dự đoán sẽ rất nóng.

Lịch thi đấu vòng 8 V-League Ngày 15/3 16h: Than Quảng Ninh – Hải Phòng 17h: Long An – Đồng Nai Ngày 16/3 16h: HAGL – An Giang 17h: Bình Dương – Quảng Nam

TT Đội bóng Trận T H B BT BB Điểm 1 Thanh Hóa 7 6 1 0 12 5 19 2 Than Quảng Ninh 7 4 2 1 14 7 14 3 Quảng Nam 6 3 1 2 11 13 10 4 Hà Nội T&T 5 3 0 2 15 11 9 5 SLNA 6 3 0 3 11 8 9 6 Đà Nẵng 7 2 3 2 11 10 9 7 Hải Phòng 7 2 3 2 10 11 9 8 Bình Dương 6 2 2 2 12 9 8 9 HAGL 6 2 2 2 14 14 8 10 Ninh Bình 6 1 3 2 10 12 6 11 Đồng Nai 6 1 3 2 8 12 6 12 Long An 7 0 3 4 8 16 3 13 An Giang 6 0 1 5 2 10 1

Theo Nguyễn Tùng (VNE)