Chelsea 1-2 Sunderland: Cái tát của "Mèo đen"

Chiến thắng xứng đáng của Sunderland

CẦU THỦ GHI BÀN:

Chelsea: Eto'o (12’)

Sunderland: Wickham (18'), Borini (82’)





Chelsea đã bước vào trận đấu với Sunderland mà không có Petr Cech. Thủ môn người Czech đã bị ốm ngay trước thềm vòng 35 Premier League, buộc HLV Jose Mourinho phải đưa lão tướng Mark Schwarzer trấn giữ khung thành. Sự thay đổi bất đắc dĩ này trở thành nguyên nhân khiến Chelsea trải qua một trận đấu nhọc nhằn ngay trên sân nhà Stamford Bridge.

Dù Samuel Eto’o mở tỷ số cho Chelsea ngay phút 12 bằng cú sút cận thành, nhưng không lâu sau đó họ đã đánh mất lợi thế bởi một tình huống xử lý thiếu nhạy cảm của Schwarzer. Thủ môn người Australia này đã bắt không dính cú sút của Marcos Alonso, tạo điều kiện cho Connor Wickham ghi bàn thắng thứ 3 của anh trong 2 trận gần đây.













Bàn gỡ bất ngờ của Sunderland chẳng khác nào gáo nước lạnh dội xuống nhuệ khí của các cầu thủ Chelsea. Đoàn quân của HLV Jose Mourinho những phút sau đó thi đấu khá rời rạc. Họ không có nhiều khoảng trống để phối hợp bởi Sunderland đã lùi đội hình xuống tạo thành thế trận phòng ngự nhiều lớp.Trong tình thế đó, HLV Jose Mourinho buộc phải đưa Demba Ba, Andre Schuerrle, rồi Fernando Torres vào sân trong hiệp 2. Thế nhưng, chính những cầu thủ vào thay người này lại bỏ lỡ những cơ hội hết sức ngon ăn. Trong đó đáng tiếc nhất là cú đá hụt bóng của Ba ở phút 64, dù phía trước chỉ là khung thành bỏ trống.Tâm lý của CĐV Chelsea từ lo lắng đã chuyển sang sợ hãi vào phút 82, khi Azpilicueta truy cản Jozy Altidore khiến tiền đạo người Mỹ này ngã trong vòng cấm. Trọng tài ngay sau đó chỉ tay vào chấm penalty và Fabio Borini (cầu thủ do Liverpool cho Sunderland mượn) không mấy khó khăn nâng tỷ số lên 2-1 cho Sunderland. Bàn thua này đã vấp phải sự phản đối dữ dội của ban huấn luyện và các cầu thủ Chelsea. Trong đó, trợ lý Rui Faria đã to tiếng chỉ trích trọng tài.Những phút còn lại, Chelsea dốc toàn lực tấn công nhưng không thể xoay chuyển tình thế. Thất bại 1-2 trước Sunderland khiến đoàn quân của HLV Jose Mourinho tiếp tục chôn chân ở vị trí thứ 2 với 2 điểm ít hơn Liverpool. Khoảng cách đó hoàn toàn có thể được nới rộng lên thành 5 điểm, nếu The Kop đánh bại Norwich vào đêm nay.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU:

Chelsea: Schwarzer; Ivanovic, Cahill, Terry, Azpilicueta; Ramires, Matic; Willian, Oscar (Ba, 59’), Salah (Schuerrle’, 66’); Eto'o (Torres, 74’).



Sunderland: Mannone; Vergini, Alonso, Brown, O'Shea; Cattermole, Colback; Larsson (Celustka, 93'), Borini, Johnson (Giaccherini, 66’); Wickham (Altidore, 66’).

Theo bongdaplus