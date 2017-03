Chelsea 2-0 Arsenal : 'Pháo thủ' sụp đổ vì hai chiếc thẻ đỏ

Pháo thủ sẽ có những tranh cãi về 2 chiếc thẻ đỏ của trọng tài Mike Dean dánh cho cầu thủ của họ nhưng với người hâm mộ thì đây rõ ràng là một trận cầu Arsenal không có bản lĩnh cũng như kinh nghiệm ở một trận cầu lớn.

Chiếc thẻ đỏ của Gabriel được xem là tình huống quyết định trận đấu khi mang về cho Chelsea lợi thế hơn người.

Mùa giải trước Chelsea được vinh danh là nhà vua của những cuộc nội chiến thủ đô nước Anh khi lần lượt hạ gục những đối thủ cùng thành phố một cách thuyết phục. Tuy nhiên ở mùa giải này tình thế đã thay đổi khi những nhà đương kim vô địch lại đang cho thấy những khủng hoảng nghiêm trọng. Sự cổ vũ tinh thần rất lớn khi được chơi ngay trên thánh địa Stamford Bridge cũng không làm người hâm mộ hết lo lắng cho số phận của Chelsea khi phải tiếp đón một Arsenal khó lường. Một chiến thắng để phá bỏ mọi hoài nghi về sự hồi sinh trở lại của Chelsea hay một thất bại để tiếp tục chìm sâu vào khủng hoảng sẽ tạo nên một cuộc đại chiến nhiều ý nghĩa.

Đúng như những dự đoán trước trận đấu mặc dù được chơi trên sân nhà nhưng Chelsea chọn cách tiếp cận trận đấu thận trọng khi không dâng quá cao đội hình. Thế trận cân bằng được tạo ra trong suốt hiệp 1 khi cả hai đội đều xây dựng một hàng phòng ngự chắc chắn, điều đó khiến những tình huống tấn công từ hai bên trở nên bế tắc. Không phải bàn thắng là chìa khóa quyết định trận đấu như người hâm mộ mong muốn mà chiếc thẻ đỏ của trung vệ Gabriel những phút cuối hiệp 1 đã phá hủy những hi vọng về một hiệp 2 hấp dẫn.

Chiếc thẻ đỏ của Cazorla đã chấm dứt những hi vọng của pháo thủ.



Sau giờ nghĩ giữa hiệp với lợi thế hơn người Chelsea dồn lên tấn công và họ đã có bàn thắng khai thông thế bế tắc. Phút 53 cầu thủ Zouma người được HLV Mourinho sắp đá thay vị trí của Terry đã tỏa sáng có pha đánh đầu chính xác sau đường chuyền của Fabregas. Chelsea hoàn toàn kiểm soát thế trận khi dồn Arsenal về thế phòng ngự, những tình huống phản công của Arsenal trở nên bế tắc trước sức ép từ Chelsea tạo ra.

Zouma cho thấy anh là sự thay thế hoàn hảo cho Terry khi mang về bàn thắng khai thông thế bế tắc.



Những phút cuối trận , Arsenal mang đến những hi vọng khi tạo ra những tình huống phản công nguy hiểm về phía khung thành Chelsea. Tuy nhiên ngay lập tức hi vọng đó được dập tắt khi Cazorla nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân sau pha vào bóng nguy hiểm với Fabregas. Trận đấu được an bài khi pháo thủ bị dẫn trước 1 bàn và chỉ còn 9 người trên sân, Hazard đặt dấu chấm hết cho trận đấu cũng như hoàn thành một trận đấu thành công của Chelsea với bàn thắng nhân đôi cách biệt ở phút bù giờ.

Một chiến thắng để người hâm mộ hài lòng với phát biểu của HLV Mourinho về sự hồi sinh của những nhà đương kim vô địch, cú hích tinh thần cần thiết để Chelsea tiếp tục chuỗi trận thăng hoa trước những đối thủ mạnh sắp tới.

Hazard có bàn thắng quan trọng cho riêng mình để giải tỏa những sức ép tâm lý.

Đội hình xuất phát

Chelsea: Begovic; Ivanovic, Zouma, Cahill, Azpilicueta; Matic, Fabregas; Pedro, Oscar, Hazard; Diego Costa

Dự bị: Blackman, Terry, Mikel, Ramires, Loftus-Cheek, Falcao, Remy

Arsenal: Cech; Bellerin, Gabriel, Koscielny, Monreal; Coquelin, Cazorla; Ramsey, Ozil, Sanchez; Walcott

Dự bị: Ospina, Debuchy, Gibbs, Chambers, Arteta, Oxlade-Chamberlain, Giroud