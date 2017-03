Chelsea bất ngờ muốn đổi Sturridge lấy Walcott

Thất bại 1-3 trước Napoli tại vòng 1/8 Champions League đã khiến tương lai của Villas-Boas tại Stamford Bridge một lần nữa bị đặt một dấu hỏi lớn. Nếu trụ lại tại London tới hết mùa giải này, chiến lược gia người Bồ buộc phải tạo ra cuộc cách mạng lớn về lực lượng nhằm thỏa mãn tham vọng của tỉ phú người Nga, Roman Abramovich. Một trong những mục tiêu theo đuổi khá bất ngờ của The Blues vào thời điểm này chính là tiền vệ đang khoác áo Arsenal, Theo Walcott. Theo những thông tin được The Sun đăng tải, BLĐ Chelsea đã tuyên bố sẵn sàng chiêu mộ Theo Walcott nếu Arsenal quyết định “thanh lý” tiền vệ 22 tuổi này vào mùa Hè tới. Hiện tại, Walcott cũng chỉ còn lại bản hợp đồng có thời hạn 1 năm với đội bóng chủ sân Emirates. Trong khi đó, bản hợp đồng của Daniel Sturridge tại Stamford Bridge có giá trị tới mùa Hè năm 2014. Nếu không gia hạn hợp đồng vơi Theo Walcott trong thời gian tới, Arsenal sẽ đối mặt với nguy cơ mất trắng tiền vệ này vào mùa Hè năm 2013. Trong khi đó, HLV Arsene Wenger tỏ ra khá quan tâm tới tài năng trẻ đang nổi của Chelsea, Daniel Sturridge, người vẫn chưa được BLĐ Chelsea gia hạn hợp đồng. Do chỉ còn lại bản hợp đồng 1 năm với Arsenal nên mức giá của Walcott chỉ rơi vào khoảng 10 triệu bảng. Bởi vậy, vụ chuyển nhượng 2 chiều này hoàn toàn có thể xảy ra vào mùa Hè tới nếu Arsenal quyết tâm cải tổ lực lượng cho mùa bóng mới. Bên cạnh đó, The Blues đã đồng ý trả mức lương xứng đáng cho cựu tiền vệ Southampton nếu anh đồng ý gia nhập Stamford Bridge. Hiện tại, HLV Arsene Wenger đang gặp khá nhiều khó khăn trong việc giữ chân các tài năng không chỉ do chuỗi thành tích yếu kém mà còn bởi khung lương khá thấp so với mặt bằng tại Premier League. Theo Duy Quang (Bongdaso)