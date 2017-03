Chelsea chi 10 triệu bảng "quyết chiến" vì thần đồng

Will Hughes trong màu áo U21 tuyển Anh. (Nguồn: zimbio.com)

Cụ thể, ban lãnh đạo The Blues sẽ chi ra 10 triệu bảng để hy vọng hoàn tất thương vụ này càng sớm càng tốt.



Năm nay mới chỉ bước sang tuổi 17, nhưng Hughes đang được xem là một trong những trụ cột của Derby County. Ở mùa giải này, Hughes thi đã ghi được 2 bàn thắng và hiện còn góp mặt trong đội tuyển U21 Anh.



Tài năng của Will Hughes hiện đang gây sốt ở Anh, chính vì lý do đó mà anh nhận được sự quan tâm của hàng loạt những đại gia.



Thế nên, nếu muốn có được tài năng trẻ 17 tuổi này, Chelsea sẽ phải cạnh tranh rất gắt gao với các đội bóng khác, điển hình là Tottenham, Arsenal và Fulham. Trước đó, Will Hughes cũng rơi vào tầm ngắm của nhà đương kim vô địch Premier League, Manchester City và Barcelona.



Trước sự quan tâm rất lớn của các "đại gia," giá của Will Hughes đã tăng lên chóng mặt. Từ 5 triệu bảng, câu lạc bộ Derby County hiện đã nâng số tiền mà họ chấp nhận bán cầu thủ này đã lên mức 10 triệu bảng.



Tháng 11 vừa qua, Will Hughes cũng đã được trao giải thưởng dành cho Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tháng. Sau khi nhận giải thưởng này, Hughes cho biết anh đã cảm thấy "tự hào với giải thưởng này và cảm thấy sốc."/.