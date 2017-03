Chelsea chịu tổn thất nặng sau chiến thắng M.U

Trong trận đấu đêm qua, Ashley Cole đã phải rời sân ở phút thứ 22 vì chấn thương gân khoeo. Theo kết quả kiểm tra của đội ngũ y tế, Ashley Cole sẽ phải ngồi ngoài trong vòng 2 tuần tới. Thậm chí, thời gian phải làm bạn với khán đài của anh có thể còn dài hơn.



Huấn luyện viên Rafa Benitez chia sẻ: "Đây là dạng chấn thương sẽ khiến cầu thủ ngồi ngoài ít nhất trong 2 tuần."

Ashley Cole sẽ phải nghỉ hai tuần.

Đây thực sự là tổn thất lớn cho Chelsea, khi mà The Blues đang phải đối mặt với chặng “Tourmalet” rất căng thẳng ở phía trước. Trong vòng 13 ngày tới, The Blues sẽ phải căng sức ra để đá tới 4 trận.



Vào thứ 5 tới, thầy trò Benitez đã phải tiếp đón các vị khách Rubin Kazan ở vòng tứ kết Europa League, sau đó 1 tuần là trận lượt về trên đất khách và xen giữa là trận đấu với Sunderland ở Premier League. Vào ngày 14/4 tới, Chelsea sẽ đụng độ Man City ở bán kết cúp FA tại Wembley.



Ngoài Ashley Cole, trung vệ Gary Cahill tiếp tục phải “ngồi chơi xơi nước.” Theo chiến lược gia người Tây Ban Nha, Cahill sẽ mất ít nhất 2 tuần nữa để bình phục.



"Vấn đề bây giờ là Cahill sẽ mất ít nhất 15 ngày để bình phục," huấn luyện viên Benitez chia sẻ. "Chelsea không có nhiều cầu thủ nên chúng tôi cần phải chọn phương án xoay tua."



Trong bài phát biểu sau trận đấu, Benitez đã "nổ" tung trời về chiến thắng. "Đây là mùa giải tuyệt vời. Thậm chí là có thể tốt hơn. Chiến thắng này rất quan trọng với bất cứ cầu thủ nào ở đây. Chúng tôi đã chiến đấu kiên cường ở trận đấu tại Old Trafford và cuối cùng xứng đáng giành chiến thắng.”/.

Theo Huy Anh (Vietnam+)