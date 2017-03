“Chelsea có thể đã bí mật liên lạc với Modric”

Luka Modric. (Nguồn: Getty)

Trong cuộc trò chuyện với Daily Telegraph, chiến lược gia người Anh cho biết: “Quá trình liên lạc bí mật có thể đã diễn ra trong khoảng thời gian sau 3-4 tuần kể từ khi huấn luyện viên Carlo Ancelotti bị sa thải. Bạn không thể nào biết hết được các cuộc liên lạc đó. Họ thường là tiếp xúc với người đại diện, cầu thủ rồi mới đến câu lạc bộ.”



Tờ The Times đưa tin Chelsea đã gửi lời đề nghị thứ 2, trị giá 25 triệu bảng tới Tottenham để mua tiền vệ Luka Modric. Trước đó The Blues đã gửi lời đề nghị trị giá 22 triệu bảng tới Spurs nhưng bị từ chối.



Dù chủ tịch Daniel Levy của Tottenham vẫn khẳng định đội chủ sân White Hart Lane sẽ không để Luka Modric ra đi và dọa sẽ kiện The Blues vì các cuộc liên lạc ngầm và đưa ra những mức giá hấp dẫn dể làm lung lạc ý chí của Modric. Nhưng cũng có tin cho rằng cho rằng Tottenham có thể bán Modric nếu một đề nghị được đưa ra gần với cái giá 35 triệu bảng, dù họ vẫn tuyên bố sẽ không để anh ra đi “với bất cứ giá nào”.



Trước đó, trong một bài phát biểu của mình, Modric cũng đã công khai ý định muốn rời khỏi Tottenham và muốn được chuyển tới chơi cho Chelsea: "Tôi đã có những tháng ngày tuyệt vời tại Tottenham nhưng tôi muốn được chuyển tới chơi tại một câu lạc bộ khác. Chelsea là một câu lạc bộ lớn và có một ông chủ đầy tham vọng. Họ có những cầu thủ tuyệt vời và là một đội bóng có tham vọng."



"Tôi muốn được chuyển tới chơi tại một câu lạc bộ luôn khát khao được chơi ở Champions League. Vấn đề tiền bạc không phải là tất cả. Khi tôi đến nước Anh tôi luôn muốn được chinh phục các danh hiệu"./.

