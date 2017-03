Chelsea dùng tiền tấn làm mờ mắt Courtois trước đại chiến

Theo quyết định của UEFA, Chelsea không được phép ngăn cản thủ thành Thibaut Courtois ra sân trong trận đấu đêm nay với Atletico Madrid. Bởi vậy, gã nhà giàu thủ đô London đã tính tới các biện pháp khác để gây ảnh hưởng tới tâm lí thi đấu của tài năng trẻ người Bỉ.



Courtois sẽ được hưởng mức lương mới ở Chelsea

Cụ thể, theo SportMail, trước đại chiến Atletico ở Vicente Calderon, Chelsea đã tưởng thưởng Courtois 1 bản hợp đồng gia hạn 2 năm, có nghĩa rằng thủ thành này sẽ tiếp tục là người của The Blues tới hết mùa Hè năm 2018. Không những thế, Courtois còn được hưởng mức lương mới ở Stamford Bridge, nhiều hơn rất nhiều so với mức đãi ngộ hiện tại (30 nghìn bảng/tuần).

Thông tin trên rõ ràng rất đáng quan tâm với Courtois bởi thủ thành này đang rất lo lắng về tương lai của mình. Nếu trở về Stamford Bridge kể từ mùa giải tới, tài năng trẻ người Bỉ sẽ đối mặt sức ép rất lớn trong cuộc chạm trán Mouteam đêm nay. Tuy vậy, theo báo giới TBN, Courtois muốn ở lại Vicente Calderon để có cơ hội ra sân thường xuyên.

Do không thể đàm phán mua đứt Courtois, Atletico đã tính tới chuyện mượn thủ thành này ở mùa giải thứ 4 liên tiếp. Tuy nhiên, Chelsea không đồng ý, đặc biệt sau sự cố vỡ lở vừa qua mà UEFA đã phải can thiệp. Theo đó, The Blues muốn đưa Courtois trở về Stamford Bridge kể từ mùa giải tới dù thủ thành này phải dự bị cho Petr Cech.

Đêm nay, do sự can thiệp của UEFA, gần như chắc chắn Thibaut Courtois sẽ ra sân chống lại Chelsea. Đây thực sự là thử thách đáng ngại với Mouteam bởi ở Champions League mùa này, Courtois mới chỉ để lọt lưới vỏn vẹn 5 bàn, giúp Atletico trở thành đội bóng có hàng thủ tốt nhất.