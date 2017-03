Chelsea "gặt lúa non" với giá đắt kỷ lục

Mới khoác áo đội trẻ MK Dons chưa lâu, nhưng Oluwaseyi Ojo đã được xem như một trong trong những tài năng hứa hẹn nhất của bóng đá Anh. MU, Arsenal, Liverpool và thậm chí cả ông lớn giàu xổi Man City cũng để mắt tới tiền vệ da màu này. Tuy nhiên, Chelsea, vào cuộc sau cùng, lại là đội chiến thắng trong cuộc đua khốc liệt này.









Mãi đến hôm thứ tư vừa rồi, Chelsea mới cử tuyển trạch viên đến xem giò Ojo trong trận U16 Anh tiếp U16 CH Ireland ở Chesterfield. Ojo hôm đó vào sân từ đầu hiệp hai và gần như ngay lập tức ghi dấu ấn với pha kiến tạo cho đồng đội Mason Bennett ghi bàn thứ hai, giúp đội nhà thắng 3-1.Màn trình diễn chói sáng ấy cộng khiến Chelsea quyết định tuyển mộ chớp nhoáng khi Ojo cùng đồng đội vẫn còn đá dưới sân. Lần lượt ba lời đề nghị đã được CLB thành London gửi tới MK Dons chỉ trong vòng 30 phút cuối hiệp hai trận đấu của Ojo.MK Dons đã từ chối hai đền nghị đầu tiên. Nhưng đến lần thứ ba, Chelsea đã thuyết phục được CLB League One bán viên ngọc thô.Chi phí cho vụ này là 1,5 triệu bảng tiền tươi trả trước và có thể tăng thêm 0,5 triệu nữa, tùy theo đóng góp của Ojo trong màu áo mới. Với tổng cộng khoảng 2 triệu bảng, đây là vụ tuyển mộ đắt giá nhất thế giới bóng đá cho một cầu thủ ở tuổi 14.Ojo gia nhập MK Dons từ năm 10 tuổi. Năm ngoái ở tuổi 13, cậu đã được ra mắt trong màu áo đội U18. Ojo khi đó chơi ấn tượng, chững chạc đến nỗi HLV đội một Karl Robinson phải trực tiếp huấn luyện và có ý định cất nhắc cậu lên đá ở League One. Tuy nhiên, do sợ đốt cháy giai đoạn sẽ gây nên những hậu quả khó lường, Robinson quyết định cho Ojo đá ở đội U16 MK Dons.Theo Phương Minh (VNE)