Chelsea gục ngã, MU bị cầm chân ở Villa Park

Làm khách tại Villa Park với áp lực phải thắng, MU xuất quân với hàng tiền vệ 5 người bao gồm 2 “lão tướng” Paul Scholes và Ryan Giggs cùng với Nani, Carrick và Flettcher. Rooney là tiền đạo duy nhất trên hàng công của MU, trong khi đó ở trung tâm hàng phòng ngự, Sir Alex tiếp tục sử dụng bộ đôi trung vệ Evans và West Brown.

MU không có được phong độ cao khi gặp Aston Villa. Ảnh: BBC

Ngay ở những phút đầu của trận đấu, những cảnh báo về một trận đấu khó khăn cho đội khách MU đã trở thành hiện thực. Aston Villa thi đấu khá tự tin trước hàng thủ của MU và chiếm ưu thế bên cánh phải nhờ sự hoạt động cơ động của A.Young. Tuy nhiên, bàn thắng đến với đội chủ nhà lại khá bất ngờ. Phút 19, từ một pha tạt bóng của Young, một pha bóng lộn xộn được tạo ra trước khung thành Van Der Sar, bóng đến đầu Cuelar và đem lại cơ hội cho cầu thủ này. Cú đánh đầu cầu âu của Cuelar đã đưa bóng thẳng về góc xa khiến thủ thành của Manchester phải chịu bó tay, mở tỉ số trận đấu.



Số ít CĐV của MU có mặt trên sân Villa Park chết lặng sau bàn thua, ngay từ lúc này, bóng ma thất bại 0-1 trước Villa ở trận lượt đi đã lởn vởn trong đầu các fan của “quỷ đỏ”. Tuy nhiên, MU không phải đợi lâu để có bàn thắng san bằng cách biệt. Bàn gỡ hoà của MU cũng bất ngờ không kém bàn thắng của Aston Villa và nó lại có sự trợ giúp của thần may mắn. Phút 22, Nani tạt bóng từ cánh phải vào cho Giggs. Tiền vệ lão tướng người xứ Wales sút nối ngay. Quả bóng không bay thẳng vào khung thành mà lập bập đập trúng chân hậu vệ Collins bên phía Villa để hoàn toàn khuất phục thủ thành Friedel.

Chiếc thẻ đỏ của Nani có thể là nguyên nhân khiến MU không thể có 3 điểm

Ngoại trừ tình huống tham gia ghi bàn may mắn này, Giggs đã có một hiệp đấu dật dờ, mờ nhạt. Anh liên tục để mất bóng mà không tạo nên được dấu ấn đáng kể nào. Ở hàng tiền vệ MU, không chỉ có Giggs, Paul Scholes cũng có một hiệp đấu mờ nhạt. Vào đầu hiệp hai, số 18 phải rời sân để nhường chỗ cho Valencia.



Trong hiệp một trận thư hùng của đội chủ sân Villa Park với các nhà ĐKVĐ, nếu được bình chọn tình huống đáng chú ý nhất thì đó không phải là tình huống hai đội ghi bàn mà là tình huống Nani phải nhận thẻ đỏ trực tiếp phải rời sân. Đang thi đấu khá sắc sảo và tạo được những nét mới trong lối chơi của MU, phút thứ 29, tiền vệ người Bồ Đào Nha phải ngậm ngùi rời sân sau pha vào bóng bằng cả hai chân rất non kinh nghiệm nhắm tới một cầu thủ của Villa. Ở tình huống rút thẻ đỏ đuổi Nani, trọng tài đã quá nặng tay bởi dù sao suy cho cùng đó cũng chỉ là một pha ham bóng và cũng chưa gây tổn hại gì cho cầu thủ đối phương.



Chiếc thẻ đỏ của Nani đã khiến MU phải đá chậm, cẩn trọng bên phần sân nhà suốt những phút còn lại của hiệp một. 4 tiền vệ còn lại của MU buộc phải dàn mỏng ra, tập trung vào thủ khiến Rooney rơi vào tình thế đơn độc trên hàng công.



Mọi chuyện chỉ thay đổi phần nào khi Valencia có mặt ở đầu hiệp hai. Sức khoẻ và sự cơ động của cầu thủ này đã giúp MU lấy lại sự tự tin bên hành lang cánh phải - vị trí để lại của Nani. Giggs cũng được chỉ đạo để chơi rộng hơn ra biên trái thay vì bó vào trung lộ như hiệp một. Sự điều chỉnh của HLV Ferguson đã giúp cho MU có được thế trận cân bằng với Villa ở những phút thi đấu hiệp hai. Phút 53, Valencia suýt chút nữa thì lập được công lớn. Sau pha chuyền bóng trở ra của Giggs, tiền vệ người Ecuardo có bóng ở vị trí thuận lợi, đáng tiếc cú sút của anh lại đưa bóng khẽ chạm chân một hậu vệ đi ra ngoài.



Phút 70, Sir Alex quyết định có thêm một điều chỉnh mang tính chất mạo hiểm hơn. Ông rút bớt một tiền vệ (Giggs) để tung thêm một tiền đạo vào sân (Berbatov). Mục tiêu 3 điểm đã khiến MU quyết tâm đẩy cao đội hình thi đấu chơi thế trận tấn công thay vì cầu toàn với 1 điểm trên sân khách. Tuy nhiên, Berbatov cũng không khiến “quỷ đỏ” có thêm nhiều cơ hội. Ngày thi đấu hôm nay, rất khó hiểu là Wayne Rooney cũng không thi đấu đúng sức mình. Cầu thủ đang ở phong độ rất cao bên phía MU trong phần lớn thời gian thi đấu không tạo được đột biến, anh di chuyển cũng rất hạn chế và nhiều lần để mất bóng.



Quãng thời gian sau đó, MU không thể làm gì khá hơn và đành chấp nhận rời sân khách với chỉ 1 điểm trong tay. Ngôi đầu bảng một lần nữa lại lỗi hẹn với thầy trò Ngài Alex, bởi MU hiện tại mới có 57 điểm, vẫn chưa bằng điểm số của Chelsea trước khi vòng 26 bắt đầu.



Không thể có được 3 điểm nhưng khoảng cách giữa Manchester Utd và đội đầu bảng Chelsea lại bất ngờ được rút ngắn xuống còn 1 điểm. Đội bóng đang dẫn đầu giải Ngoại hạng gây thất vọng lớn khi gục ngã trước Everton - đội vừa thua Liverpool ở vòng đấu trước. Sau trận đấu giữa Chelsea và Everton, có lẽ các CĐV MU phải nói lời cảm ơn với L.Saha, cầu thủ cũ của “quỷ đỏ”. Chính tiền đạo người Pháp là người đã ghi cả hai bàn thắng ở phút 17 và 75 để hạ gục Chelsea. Trong trận đấu gặp Chelsea, Saha còn bỏ lỡ một cơ hội ghi bàn trên chấm 11 mét.



Hai bàn thắng của Saha đã thực sự cứu rỗi MU. Bởi nếu Chelsea có được 3 điểm trong trận đấu này, khoảng cách giữa The Blues và MU sẽ được nâng lên thành 4 điểm, sẽ rất khó để “quỷ đỏ” có thể san lấp.

Saha đã cứu MU "một bàn thua trông thấy". Ảnh: BBC

Ở trận đấu được mong chờ Arsenal gặp Liverpool, các “pháo thủ” thành London đã tạm thời thoát khỏi cơn khủng hoảng nhờ chiến thắng tối thiểu trước Liverpool. Bàn thắng giúp Arsenal có được 3 điểm cực kỳ quan trọng được ghi ở phút 72 sau cú đánh đầu cận thành của Diaby. Thắng trận, Arsenal đã có 52 điểm và nới rộng khoảng cách với đội đứng sau Liverpool lên thành 8 điểm.



Kết cục của 3 trận đấu then chốt khiến giải Ngoại hạng tiếp tục có một kết cục khó lường. Mọi chuyện vẫn ở phía trước và tất cả đều có thể xảy ra.

Theo H. Nam (vtv.vn)