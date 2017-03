Chelsea in sẵn tên lên áo chờ Willian?

Sau trận Shakhtar Donetsk thắng Chelsea tại Champions League hồi giữa tuần, Willian đã nhận một món quà khá thú vị là chiếc áo đấu của The Blues có in tên anh đằng sau trong khi phần in số áo là một dấu hỏi.

Tiền đạo người Brazil sau đó đã chụp chiếc áo và gửi cho tờ Globo Esporte ở quê nhà và giải thích nguồn gốc chiếc áo đấu Chelsea anh có được.



Theo Willian, sau trận đấu, anh được một phóng viên nói tiếng Anh tiếp cận và Willian thoạt tiên nghĩ rằng sẽ nhận được những câu hỏi liên quan đến chiến thắng của Shakhtar Donetsk nhưng thay vào đó tay phóng viên kia đã trao cho anh chiếc áo đấu Chelsea như trên.



“Đó là một món quà không mong đợi và thậm chí buồn cười. Khi tôi đi qua khu hỗn hợp thì bất ngờ một phóng viên nói tiếng Anh gọi tôi, đưa tôi chiếc áo đó và nói đó là một món quà. Tôi đã giữ chiếc áo, cảm ơn anh ấy và rời đi”, Willian viết trong email gửi cho Globo.



“Tôi nhận ra sự thật rằng việc Chelsea quan tâm muốn có tôi vẫn được nhớ đến ở Anh, bất chấp thị trường chuyển nhượng đã đóng cửa”. Willian và David Luiz sẽ sớm trở thành đồng đội?

Willian rõ ràng không né tránh tình huống nhạy cảm này, thậm chí còn tỏ ra vui mừng với món quà được nhận nhưng tất cả vẫn còn một chút bí ẩn. Chiếc áo đó có in tên tiền đạo người Brazil sau khi anh công khai phát tín hiệu tới-và-đem-tôi-đi sau trận đấu đêm thứ Ba.



“Tôi đã rất rõ ràng với tất cả. Tôi muốn đi, tôi muốn đạt những mục tiêu mới. Nhiệm vụ của tôi ở đây, tại Donetsk đã được hoàn thành nhưng tôi phải tiếp tục chơi bóng đỉnh cao vì tôi cần thể hiện tại một CLB lớn để được triệu tập vào đội tuyển quốc gia”, Willian thẳng thắn. “Được chơi tại World Cup tại Brazil là giấc mơ của tôi và điều này chỉ có thể thành sự thật nếu tôi ra đi”.



Và theo Globo, ngay sau tín hiệu mở từ Willian, chiếc áo được trao tận tay tiền đạo này sau trận đấu tại Donbass Arena có thể là một chiến thuật khá thú vị của Chelsea, bởi rõ ràng nó khiến Willian-muốn-ra-đi càng bị lung lay. Hoặc cũng có thể là động tác của CLB Tây London nhắc nhở Willian, rằng họ vẫn chưa gạch tên anh ra khỏi danh sách theo đuổi hàng đầu. Teo Đ.H (Bongdaplus)