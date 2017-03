Chelsea lên kế hoạch rời Stamford Bridge

Những ngày qua, các nhân vật chủ chốt tại Chelsea liên tục có những buổi thảo luận cụ thể về kế hoạch đầy táo bạo trên. Đây rõ ràng là một quyết định hết sức khó khăn bởi Stamford Bridge đã gắn liền với tên tuổi đội bóng thành London trong suốt 105 qua. Tuy nhiên, việc chuyển đến một nơi ở mới với The Blues lúc này là hết sức cần thiết bởi Stamford Bridge giờ đã không còn đủ để chứa tham vọng hết sức to lớn của nhà ĐKVĐ Premier League. Sức chứa hiện nay của Stamford Bridge chỉ là khoảng 41.000 chỗ ngồi, đây rõ ràng là một con số hết sức khiêm tốn nếu so với 76.000 tại Old Trafford của Man United hay 60.000 tại Emirates của Arsenal. Thậm chí, theo thống kê, Chelsea còn kém cả Liverpool và Man City về số lượng các CĐV đến sân mỗi mùa bóng. “Đây thực sự là một quyết định hết sức khó khăn”, Chủ tịch Bruce Buck nói về bản kế hoạch trên. “Chắc chắn Chelsea sẽ chỉ chuyển đến một nơi ở phía Tây London và gần với SVĐ hiện tại. Chúng tôi đã phải làm rất nhiều những hoạt động thương mại khác để bù vào sự thâm hụt về tài chính do CLB chưa có một SVĐ có sức chứa khoảng 60.000 chỗ ngồi”. Sở dĩ Chelsea đang tỏ ra khá khẩn trương với kế hoạch này bởi đây là cơ hội cuối cùng để họ có thể sở hữu một SVĐ lớn ở phía Tây London. Ngôi nhà mới Earls Court sẽ chỉ cách Stamford Bridge khoảng 800 mét và sức chứa của nó ít nhất sẽ vào khoảng 60.000 khán giả. Nếu thành công trong việc đấu thầu SVĐ do kiến trúc sư hàng đầu Terry Farrell thiết kế này, Chelsea sẽ chỉ có thể sử dụng vào năm 2015 bởi Earls Court sẽ chỉ được khởi công sau khi Olympic 2012 kết thúc. Theo Dương Cưu (Bongdaso)