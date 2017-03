Chelsea, Liverpool, Man City nhảy vào cuộc đua giành Kaka

Không thành công trong việc tái ngộ với cậu học trò cưng ở mùa Hè vừa qua do mức phí chuyển nhượng quá lớn, HLV Carlo Ancelotti đang tái khởi động lại kế hoạch nói trên. Bên cạnh chuỗi trận ấn tượng từ đầu mùa, Chelsea đã bộc lộ điểm yếu nơi hàng tiền vệ khi Lampard không thể thi đấu. Nếu Kaka cập bến Stamford Bridge, tiền vệ 28 tuổi này sẽ san sẻ gánh nặng với Lampard và mang đến những nét tươi mới nơi hàng tiền vệ đang được cho là thi đấu quá “chặt chém” của The Blues. Dù đang sở hữu rất nhiều ngôi sao trong đội hình song Man City vẫn muốn có được chữ kí của Kaka. Cho dù tiền vệ Brazil hiện không còn giữ được phong độ đỉnh cao như hồi còn thi đấu cho Milan song sự xuất hiện của Kaka chắc chắn sẽ đưa Man xanh lên một tầm cao mới. Bất ngờ nhất trong thương vụ này có lẽ sự xuất hiện của Liverpool. Theo giới thạo tin xứ Sương mù, ông chủ tương lai của The Kop xem Kaka là mục tiêu lớn đầu tiên mà họ muốn đưa về sân Anfield trong kì CN tới. Đây sẽ là cú áp-phe hiệu quả nhất để lấy lại hình ảnh của Liverpool và cũng là để lấy lại niềm tin nơi NHM. Nếu thương vụ này thành công, chắc chắc NESV sẽ nhận được sự ủng hộ tuyệt đối của các Liverpudian, điều là bộ đôi Tom Hicks và George Gillett chưa bao giờ có được. Trong một diễn biến khác, giới truyền thông xứ Sương mù cho hay, HLV Sir Alex Ferguson đang có ý định đưa tiền đạo Bezenma về sân Old Trafford trong tháng Một tới để bổ sung cho hàng công Quỷ đỏ. Theo Dương Cưu (Bongdaso)