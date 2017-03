Chelsea lờ đờ tái thiết

Và do đó, mọi thông tin liên quan tới thuyền trưởng tương lai đều rất được chờ đón, dù độ xác thực của nó vẫn phải đặt cạnh dấu hỏi.



Hiddink: Tuần sau sẽ tới

Thật sự là không ít người đã cảm thấy mệt mỏi với những tin tức về Hiddink (ảnh). Đầu tiên là Hiddink không tới. Rồi Hiddink sẽ tới sau loạt trận vòng loại EURO. Kế tiếp, Hiddink lại bị LĐBĐ Thổ Nhĩ Kỳ cản trở. Còn bây giờ? Thông tin mới nhất (nhưng không chắc đã chính xác nhất): Hiddink sẽ hoàn tất quá trình thương lượng để trở lại Chelsea trong tuần này.



Cụ thể, nguồn tin trên khẳng định Hiddink chỉ còn chờ LĐBĐ Thổ Nhĩ Kỳ cho phép để tiến hành những thỏa thuận cuối cùng với Chelsea. Dĩ nhiên, thỏa thuận cá nhân thì không khó đạt tới sự thống nhất bởi ai cũng biết giữa Hiddink với Abramovich nói riêng và Chelsea nói chung tồn tại mối quan hệ vô cùng hữu hảo. Vì thế, mọi chuyện sẽ sớm hoàn tất.



Không chỉ có chuyện của Hiddink, Chelsea còn đang tiến hành thương thuyết để “câu” thêm một nhân vật rất “hot”, rất có ảnh hưởng tới tương lai của CLB. Đó là Steve Rowley, cánh tay phải của HLV Arsene Wenger tại Arsenal. Chuyên gia săn lùng tài năng này được đánh giá cực cao khi chính ông là người phát hiện ra những viên ngọc thô như Cesc Fabregas, Alex Song, Gael Clichy hay Abou Diaby. Trong bối cảnh GĐTT Arnesen đã rời Stamford Bridge và công tác đào tạo trẻ của Chelsea cũng chưa có thành tựu nào nổi bật, việc Rowley được lôi kéo đến Chelsea là điều rất dễ lý giải. Nó cũng chứng minh rằng Abramovich hoàn toàn chưa chán bóng đá và ông thực sự đang ấp ủ những kế hoạch nghiêm túc hòng tái thiết Chelsea.



Modric = 45 triệu bảng

Tín hiệu khả quan đã xuất hiện ở thương vụ Lukaku khi Anderlecht lần đầu tiên thừa nhận họ đang đàm phán với Chelsea. Nhưng nỗ lực câu kéo Modric lại đang gặp bế tắc vì Tottenham tiếp tục khẳng định họ sẽ không bán anh với bất kỳ giá nào.



Song tuyên bố của Tottenham không phải là vấn đề lớn nhất. Vì 4 năm trước, họ cũng từng nói như vậy về trường hợp của Berbatov để rồi chỉ 8 tháng sau, đã bán anh này sang M.U với giá 30,75 triệu bảng. Nghĩa là thực tế với Tottenham, ai cũng có thể bán. Quan trọng chỉ là bán với giá bao nhiêu, hay nói cách khác, Tottenham đang tìm cách moi tiền của Chelsea trong vụ Modric.



Theo một số nguồn tin, Tottenham sẵn sàng “gạt nước mắt”, chia tay Modric nếu nhận được 45 triệu bảng, nghĩa là gấp đôi con số 22 triệu bảng mà Chelsea đưa ra mới đây. Spurs có lý do để đòi hỏi cao như vậy, vì Modric còn trẻ, hợp đồng còn rất dài hạn và quan trọng hơn, như chính lời Redknapp thì đang “có những CLB hàng đầu theo đuổi Modric, chứ không riêng Chelsea”. Và nên nhớ, những CLB ấy (M.U, Man City) đều rất khát chất sáng tạo của Modric, nên họ sẽ chẳng ngại lao vào “đấu giá”. 22 triệu bảng của Chelsea vì thế là con số rất bèo bọt so với mong muốn của Tottenham, nên họ mới từ chối, chứ chẳng phải là vì “Modric không phải để bán”.

Theo Minh Khoa (Bongdaplus)